男在夜市玩無人機遭制止引爆口角 嘉市府：如有確切事證將裁罰

男子疑在文化路夜市違法操作無人機。（擷取自綠豆嘉義人臉書）

2024/08/15 11:24

〔記者王善嬿／嘉義報導〕一名男子8月13日晚間疑似在嘉義市文化路空拍機禁航區操作無人機，遭在場民眾制止，2人爆發口角，事發過程影片被網友張貼在臉書社群，引發熱議。嘉市警方表示，員警當晚到場時，未發現無人機違規操作情事，將依影片請當事人到案說明，移往嘉義市政府交通處依法行政裁罰；市府交通處表示，如有確切違法事證，將依民用航空法裁罰。

「綠豆嘉義人」臉書14日晚貼出影片，影片中一名白衣男子制止紅衣男子停止操作無人機，向紅衣男子喊話「有本事你就不要給我收，叫你不要在這邊玩，你不要走等警察來，這裡有多少小朋友，如果砸到小朋友怎麼辦？」手持無人機的紅衣男子回喊「打壞（無人機）要不要賠？」等語，引發網友熱議。

有文化路商家留言「很常差點被這個人的無人機撞到差點就被這個無人機打傷了喔！」還有網友留言「用最低階的空拍機換最高階的罰款」、「30萬元要拿得出來喔....敢亂飛耶」，還有專業攝影師留言「疑似違反民用航空法」。

警方表示，13日晚間員警獲報到場，只發現一名男子手持空拍機在場，並無操作空拍機違規行為，也沒有在場民眾指證男子有違規操作無人機，不過會依網友提供的影片通知涉案男子說明，並移往市府交通處做後續處置。

市府交通處交通行政科長鄭人瑋說，依照民用航空法第99之14條，不得於人群聚集或室外集會遊行上空遙控無人機飛航，文化路與光彩街口為中央電信園區禁航空拍機範圍內，須徵得主管機關同意、檢具相關文書向民航居申請獲准才能遙控空拍機，違者依民用航空法118之2條，可處6萬元以上30萬元以下罰鍰，待警方調查，如有確切事證，將依法裁處。

紅衣男子（左）疑似違規操作無人機，與在場制止民眾發生口角。（擷取自綠豆嘉義人臉書）

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