被批施壓台鐵站務員 嘉縣議員江志明：與事實不符

嘉義縣議員江志明強調「公親變事主，萬般無奈」。（擷取自江志明臉書）

2024/08/13 22:01

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〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台鐵嘉義大林站女站務員因勸阻民眾不要在車站內騎腳踏車遭到毆打而報警，民進黨籍嘉義縣議員江志明今天與地方民代陪同施暴者要向站務員說明時，遭爆料帶媒體記者前往找受害女站務員理論，並邊騎腳踏車嗆聲「為何不能騎」，引發軒然大波，江志明臉書被灌爆，民進黨中央也表達嚴厲譴責，當事人江志明則喊冤「公親變事主，強調所有指控都非事實」。

江志明晚上發表聲明指出，他身為一個民意代表，本職就是為民服務。民代最常扮演的角色就和事佬或者調解人，昨日接到大林一位身障者老翁和其家屬陳情，他們表示有關「火車站台上爭議事件」媒體的報導內容有誤會，受到誤解的當事者很難過吃不下也睡不著，拜託是否能讓媒體平衡報導，希望能還原真相，接受陳情後，他協助聯絡了媒體。

江志明表示，今天前往老翁家中了解時，剛好某電視台記者也在現場要釐清真相，為了瞭解兩造雙方的誤會，隨後便陪同老翁跟身障者協會志工、里長、鄰長一同前往車站。

江志明強調，要釐清真相，當然就得還原真相，一方面安撫老翁和家屬激動情緒，一方面也知道站務員的辛苦，因此本於追求事實，想要協助釐清雙方的誤解，得到雙方可理解的共識，看有沒有辦法既可解決身障者的不便，也讓站務員受到尊重，讓事情有個圓滿結局。

江志明還原事情經過，指到車站時，詢問站內人員「請問事情發生時的站務員是否在站內？」站內人員回說「站務員不在，但站長在」，並主動引導進入車站找站長，路程中恰巧看到那位站務員其實在站內，就走過去向她說明狀況，希望尋求她理解事情，也協助雙方能好好溝通，過程中完全沒有「逼道歉」一事，也無嗆聲舉動，台鐵應該有監視器可還原，又或者現場媒體都有拍下過程。

江志明說，公親變事主，萬般無奈，對於有心人的抹黑跟帶風向，實在無奈。

江志明強調，理解大家看到媒體報導後的憤怒，但事實和報導有很大出入，必須向社會大眾說明，同時感謝大家的批評指教及建議，只希望台鐵基層人員跟身障者的紛爭有個最好的解決結果，自己也會持續傾聽各方聲音，為鎮民發聲跟服務的初衷也不會改變，再次謝謝大家。

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