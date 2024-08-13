打人喊救人！老翁打台鐵站務員挨告 竟帶議員到車站「討公道」

老翁打台鐵大林站站務員被法辦，竟帶議員到車站「討公道」。（資料照）

2024/08/13 18:39

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〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台鐵嘉義大林站女站務員因勸阻民眾不要在車站內騎腳踏車，前後遭毆打、恐嚇3次，站務員報警後，其中一名施暴者今天竟帶著民代等10多人到車站找受害女站務員理論，並邊騎腳踏車嗆聲「為何不能騎」，經台鐵主管報警才離去，事情曝光後，該民代臉書被灌爆，大家一面倒力挺台鐵受害員工。

鐵路警方調查，大林站站務員8月7日下午4點多在大林站2樓電梯旁，制止一名騎乘腳踏車行經車站大廳的男子，站務員遭該男子揮打到右手，當時站務員立即打110向警方報案，經嘉義縣警察局民雄分局大林分駐所轉報鐵路警察局高雄分局嘉義派出所，立即派遣警員到場處理，員警到場時施暴男子已經離開，正依法偵辦中。

台鐵工會則說，站務員遭違規騎腳踏車者毆打不僅1次，前後被毆打攻擊和恐嚇3次，工會曝光該事件後，台鐵也宣布加強路警聯防，責成段站主管注意站區環境，並請路警增加車站巡邏密度，兼顧護車勤務。

台鐵大林站站務員遭暴力相向事件經媒體報導後，一名施暴老翁今天帶著議員和里長等10多人衝進大林站示威，大批人馬到處找尋該站務員，還邊騎腳踏車邊嗆說「為何不能騎」，囂張行徑令台鐵員工忿忿不平，並質疑台鐵說要協助員工，卻又發生這離譜狀況。

老翁打台鐵大林站站務員被法辦，到車站聲援老翁的議員臉書遭灌爆。（擷取自臉書）

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