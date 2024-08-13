慣竊通緝犯落網竟自行解開手銬 從嘉義水上分局脫逃竊車逃逸

曾姓通緝犯從分局脫逃至民宅偷竊財物。（擷取自監視畫面）

2024/08/13 19:07

首次上稿 18:16

更新時間 19:07（新增警方說法）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣水上警分局南新派出所今天下午抓到一名年約40多男性通緝犯，偵訊後移送分局偵查隊時，嫌犯竟自行解開手銬，直接從分局後門溜走，還立即入侵分局後方民宅行竊，偷到車鑰匙竊車逃走，目前警方正全面圍捕中。

請繼續往下閱讀...

據了解，犯嫌涉有毒品及偷竊前科，今天下午南新派出所員警將犯嫌及該嫌女友帶到水上分局偵查隊時，嫌犯竟自行解開手銬，從分局後門溜走，更跑進分局附近一間民宅內行竊，偷到車鑰匙竊車出逃，獨留女友在分局內，目前警方正全面圍捕中。

水上警分局指出，日前接獲線報，43歲曾姓毒販經常出没在太保市一帶從事不法活動，案經偵查隊派員調查蒐證後，遂於本13日4時許時機成熟時在嘉義縣太保市緝獲，並帶回分局偵查隊，警方在偵辦過程中提供午餐便當時，解下嫌犯的手銬方便曾嫌用餐，曾嫌乘隙掙脫從偵查隊後門逃脫，並在脫逃後潛入一戶民宅，竊取金飾財物，趁四下無人之際再竊取車輛逃逸。

水上警分局表示，曾嫌逃逸後警方立即追緝，最後在中埔鄉公館交界處發現曾嫌竊得車輛，並展開地毯式搜捕棄車逃逸的曾嫌。

水上分局分局長曾冠螢表示，案發警方立即組專案小組全力搜捕，對人犯脫逃事件，將召開檢討會議，並深切檢討改進，加強要求員警落實三安要求，戒護員警將依行政規定議處並追究相關人員行政責任，另依刑法「疏縱人犯」罪嫌送辦。

據了解，曾嫌脫逃後潛入一戶民宅竊取價值10多萬元的金飾財物，還開走屋主的賓士車做為逃亡交通工具，曾嫌做案時被女屋主看到，但被害人看到嫌犯翻箱倒篋找東西不敢出聲，擔心對方由偷變搶恐有生命安全之虞，只能偷偷用手機傳訊息請女兒報案，但嫌犯仍逃逸無蹤。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

曾姓毒販從水上警分局脫逃並偷車逃逸後，棄車中埔鄉公館偏僻處，警方展開地毯式搜捕。（警方提供）

嘉義縣水上警分局發生落網通緝犯脫逃事件。（圖擷取自警局網路）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法