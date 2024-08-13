重陽禮金來了！嘉縣府今年將發放逾3.5億元 11.2萬人受惠

嘉義縣今年將發放逾3億元重陽敬老禮金。（嘉義縣政府提供）

2024/08/13 16:06

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕再兩個月就重陽節了，嘉義縣長翁章梁為表達對老人家的祝賀之意，凡設籍嘉義縣滿65歲以上的長輩，都可領到3000元、6000元和9000元不等的重陽敬老禮金，將於9月30日起派員到村里發放，初步統計，全縣符合領取資格者合計11萬2128人，總金額3億5530萬5000元。

嘉義縣敬老禮金發放對象為重陽節以前年滿65歲（含當日，以實歲計），且於6個月前已設籍本縣，並於重陽節前一個月仍持續在籍者，全縣符合領取敬老禮金的人數約計11萬2128人，其中65歲至89歲每人禮金3000元，90歲至99歲每人6000元，百歲以上人瑞每人9000元，合計3億5530萬5000元。

嘉義縣現行重陽節敬老禮金發放方式，為尊重長輩意願採現金及匯款並行，之前已申請匯款領取者，今年續以匯款方式領取，不用重新提出，統計今年匯款人數為2萬8759人（總金額9123萬6000元），現金發放人數為8萬3369人（金額為2億6406萬9000元）。

現金發放者，嘉義縣政府各局處將於9月30日至10月4日至各村里親發或定點發放重陽敬老禮金；申請匯款者，公所將於9月27日以前撥入民眾帳戶中；百歲以上本縣人瑞將由縣長翁章梁親自前往祝賀或由公所代表慰問，祝福所有長輩重陽節快樂。

嘉義縣今年符合領取重陽敬老禮金資格者有11萬2128人。（嘉義縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法