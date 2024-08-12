阻止旅客在車站內騎腳踏車 嘉義大林車站站務員遭毆

台鐵大林車站站務員因制止旅客在站內騎乘腳踏車遭毆。（資料照）

2024/08/12 16:45

〔記者王善嬿／嘉義報導〕台鐵大林車站一名站務員8月7日因阻止旅客在車站內騎乘腳踏車，遭對方出手毆傷，鐵路警察局高雄分局嘉義派出所今下午回應，員警獲報到場處理時涉案男子已經離開現場，已調閱相關監視器釐清案情，依法偵辦。

鐵路警方調查，大林站站務員8月7日下午4點多，在大林站2樓電梯旁，制止一名騎乘腳踏車行經車站大廳的男子，雙方爭執過程中，站務員遭男子揮打到右手，當時站務員立即打110向警方報案，經嘉義縣警察局民雄分局大林分駐所轉報鐵路警察局高雄分局嘉義派出所，立即派遣警員到場處理，員警到場時施暴男子已經離開，全案正依法偵辦。

大林站人員表示，該名騎乘腳踏車民眾是住附近的鎮民，因時常有往返前站至後站需求，可能因腳行動不便，都騎腳踏車自車站2樓通行，然而車站場所都是徒步區、不能騎乘腳踏車，每次站務員勸阻，該民眾都會不高興、甚至破口大罵，此次出手打站務員手臂。

台灣鐵路產業工會今在臉書以「運務被打非首次，產工三要求保運務人員安全！安全改革不漏員工，請台鐵提出具體作為」為標題發表聲明，全文如下：

「20240812台鐵產業工會聲明：

近期再次發生運務人員遭到旅客攻擊事件，產工已協助受暴會員後續事宜，稍早由秘書長朱智宇受訪，指出本案非首次運務人員受到旅客毆打、辱罵，這是運務人員幾乎每天都會遇到的狀況，產工成立以來協助許多運務人員，因為台鐵從來沒有提供任何協助，通報上級後做出的工安快報，卻是檢討員工沒有危機意識，甚至員工得自購密錄器自保。

目前產工已掌握台鐵正在徹查哪個車站發生此事，產工要呼籲台鐵杜微董事長及一眾高層，不要只會解決提出問題的人，請落實安全改革，解決運務人員的人身安全問題，產工要再次提出以下三訴求，請台鐵公司拿出具體回應，一家連員工都無法保護的公司，更難相信可以保護旅客！

訴求，一、台鐵公司協調提高鐵路警察簽巡頻率與駐警人力。二、增聘保全在各等站確保車站維安。三、全面配發密錄器給運務人員。」

台鐵產業工會今發聲明希望台鐵重視員工安全。（擷取自台灣鐵路產業工會臉書）

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