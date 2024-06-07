為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　嘉義縣

當「一日公務員」也要負責！NCC委員王正嘉談貪污新聞識讀

NCC委員王正嘉說明新聞案例。（記者林宜樟攝）

NCC委員王正嘉說明新聞案例。（記者林宜樟攝）

2024/06/07 17:42

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為強化公務員對於圖利與便民的區辨能力，瞭解貪污犯罪類型及廉政重要性，嘉義縣朴子市公所今天邀請國家通訊傳播委員會委員、中正大學法律系教授王正嘉進行「貪污犯罪的新聞報導識讀與公務員廉政」演說，並以大學教授曾任公家建設工程評委，就會因政府採購法被認定屬於從事公共事務，具有法定職務權限的一日公務員，而背負公務員相同的責任。

朴子市長吳品叡、市公所主任秘書范仁坤等今天聆聽講座，感謝王正嘉專業、深入的講解，重申廉能效率是推動市政的基本要求。王正嘉從新聞案例切入，講解刑法上身分、授權及委託等三種公務員類型的區別，如原本不具備公務員身分的專家學者，受邀擔任政府採購的評選委員，就背負相同責任。

王正嘉講述許多新聞如機關公務員涉收賄、獲取利益，引用案例講解行政裁量與圖利之間的關聯性，提醒機關人員依法行政；依據法律執行公務，在法律範圍給予民眾方便，就是便民，但若知法犯法，讓自己或他人獲得不法利益，不論金額大小，也是成立圖利。

許多案例如「幫同事兒子餐廳清運垃圾，清潔隊班長褫奪公權丟飯碗」、「夾帶香菸賣收容人賺差價，外役監藥師判10月」等，讓聽眾瞭解許多公務員可能犯法情形。

王正嘉說，廉潔、便民與效能是全民對公務員要求的目標，公務員依法行政、勇於任事，能夠保障自己公務生涯平安順遂，也能提升為民服務品質。

NCC委員王正嘉講述公務員貪污犯罪新聞識讀。（記者林宜樟攝）

NCC委員王正嘉講述公務員貪污犯罪新聞識讀。（記者林宜樟攝）

朴子市公所人員聆聽講座。（記者林宜樟攝）

朴子市公所人員聆聽講座。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
北市副議長葉林傳前、現2主任 疑情色業股東 巡官涉收賄通風報信 約談葉的心腹
2024/05/16 05:30

北市副議長葉林傳前、現2主任 疑情色業股東 巡官涉收賄通風報信 約談葉的心腹
陳重文涉貪案爆公務員圍事牽線 台北市殯葬處：絕不護短
2024/03/20 16:58

陳重文涉貪案爆公務員圍事牽線 台北市殯葬處：絕不護短

1588萬起．燕巢市心鉅作、白派公園別墅
施淑婷告誹謗不起訴 林志潔：竹市政務官基本法律常識薄弱
2024/04/25 17:58

施淑婷告誹謗不起訴 林志潔：竹市政務官基本法律常識薄弱
竟為月領5萬淪詐團顧問》卸任NCC委員蕭祈宏 起訴
2024/04/17 05:30

竟為月領5萬淪詐團顧問》卸任NCC委員蕭祈宏 起訴

堅達轉型電動車 FUSO eCanter日本試駕
嘉義縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播