畢業季嘉義連辧3場徵才 餐飲儲備店經理最高薪50K

勞動部雲嘉南分署嘉義就業中心預定6月12、14、26日共辦理3場徵才活動。（嘉義就業中心提供）

2024/06/07 11:53

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕畢業季到了，許多人開始要找工作，勞動部雲嘉南分署嘉義就業中心預定6月12、14、26日共辦理3場徵才活動，涵蓋群品餐飲（石二鍋）、王品餐飲、中興保全等16家廠商，提供610個工作機會，其中群品餐飲（石二鍋）儲備店經理薪資更上看50K，歡迎畢業生及求職民眾踴躍前往，把握求職機會。

王品集團旗下兩大熱門品牌「尬鍋」與「和牛涮」將於7月插旗嘉義市，共釋出60個職缺，職缺月薪均37K，兼職人員時薪也有200元以上。各企業也祭出高薪搶人才，群品餐飲（石二鍋）開出最高薪50K找儲備店經理。

保全業的中興保全服務工程師也開出45K高薪；而米塔集團釋出最多135個職缺，正職人員月薪均達42K、儲備幹部更是上看45K；若想找工時彈性職缺，家樂褔的營運（收銀）服務專員、食品技術專員則可依員工需求，彈性調整工時，對求職民眾可說是一大福音。

參加徵才廠商，包括王品餐飲、中興保全、米塔集團、群品餐飲（石二鍋）、家樂福、、等釋出組裝技術員、品保工程師、收銀（營運）服務專員、會計員、倉管員、包裝員、行銷人員、儲備店經理、內外儲備幹部、計時人員、廚藝助理、服務工程師、正職（兼職）門市服務員等工作機會。

嘉義就業中心主任李奇玟表示，這3場徵才活動適逢畢業季，歡迎應屆畢業生參加，另外勞動部推出「青年跨域就業津貼」，只要是18至29歲或未滿18歲已高中畢業的初次尋職青年，經公立就業服務機構推介到離家30公里外地點工作，提供「求職交通補助金」、「異地就業交通補助金」、「租屋補助金」及「搬遷補助金」。

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