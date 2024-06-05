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提高校園午餐品質 嘉縣府投入1075萬改善設備及廚工薪資

嘉義縣長翁章梁（右2）視察永慶高中校園午餐，感謝廚工辛勞。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁（右2）視察永慶高中校園午餐，感謝廚工辛勞。（記者林宜樟攝）

2024/06/05 16:13

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為了補足學生成長階段所需的營養，進而提升學生的健康力與學習力，嘉義縣政府今年編列120萬元經費改善午餐設備，並補助一般地及非山非市廚工人事費955萬元，廚工人事費獲補助後，可將學生繳交的午餐費用用於食材，每人皆可提高5元至10元，提升校園午餐品質。

嘉義縣長翁章梁今天到永慶高中視察校園午餐情形，他表示，今年編列經費改善午餐設備，並補助18所學校廚工薪資，讓學生享受豐富營養的午餐，並讓廚工辛勞能獲得應有回報。

縣府教育處長李美華說，18所學校廚工薪資原本是由學生所繳納的午餐費分擔，獲得縣府補助後，學校可將學生繳交的午餐費更多用於食材費，增加水果、乳製品的供應次數等，讓午餐菜色更豐富多元。

永慶高中校長郭春松表示，感謝縣府對學生的照顧，提升午餐品質，且能結合食農教育，培養學生「感恩土地、感謝農民、謝謝食物」的素養；學校現在每週增加提供兩次當令水果，持續供應學生喜愛的各項附餐如布丁、奶酪等，還可配合節慶結合時令食材供應粽子、月餅等美食，這學期學校向食材廠商加購如蒲燒鰻魚等尚未供應過的食材，讓午餐菜色更豐富、多元。

嘉義縣長翁章梁感謝廚工辛苦。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁感謝廚工辛苦。（記者林宜樟攝）

永慶高中的校園午餐。（記者林宜樟攝）

永慶高中的校園午餐。（記者林宜樟攝）

永慶高中校園午餐備餐空間。（記者林宜樟攝）

永慶高中校園午餐備餐空間。（記者林宜樟攝）

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