端午連假將至 嘉縣加強交通疏導、取締酒駕

端午連假期間，警方將加強高鐵嘉義站交通維管。（圖由警方提供）

2024/06/03 12:05

〔記者林宜樟／嘉義報導〕今年端午節連續假期為6月8日至10日，嘉義縣警察局為避免連假期間各風景區周邊路段交通壅塞，針對各風景區如太平雲梯、阿里山森林遊樂區、奮起湖、故宮南院、東石漁人碼頭、高跟鞋教堂等及交通輸運場站規劃交通疏導勤務，維護交通秩序及順暢，提升遊憩品質。

縣警局表示，端午節連假期間，縣府6月10日在東石漁人碼頭舉辦「端午龍舟賽」，9日晚間施放煙火秀，警方將在東石地區、台82線、61線、縣道166線、168線等重要路段加強安全維護及交通疏導工作。

連假期間高速公路局將視車流狀況實施匝道儀控管制，警方將派員針對交流道周邊道路加強巡查，如車流回堵至平面道路時，立即疏導上交流道車流行止或改行替代道路，避免影響平面道路車流通行。

嘉義高鐵站實施旅客上、下車分流機制，前往搭乘高鐵旅客由高鐵西路側下車；出站旅客，規劃至保鐵五路等候接送，前往高鐵站載客之車輛，可利用高鐵周邊停車場等候載客30分鐘內免收費，警方表示，站前保鐵五路已設置違停偵測科技執法，請民眾勿違規停放車輛。

因應連續假期前往阿里山森林遊樂區車潮及園區內停車空間有限，農業部林業署嘉義分署於台18線90公里至95公里處規劃免費接駁車，遊客可將車輛停放於路旁停車格，轉搭接駁車前往遊樂園區大門口。

端午連假期間，警方持續針對易生酒駕及易肇事路段執行取締酒後駕車工作，而嘉義縣去年「無照駕駛」及「騎乘機車未戴安全帽」肇事違規遠高於全國平均，警方表示將加強取締力度，防制事故發生。

端午連假將至，嘉義縣警方將加強酒測攔檢。（圖由警方提供）

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