泥巴超好玩！嘉義水上親子仙草春泥派對好歡樂

小朋友們打泥巴仗。（水上鄉公所提供）

2024/03/31 09:20

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉種植特色作物「紅骨仙草」，種植季節在每年3月中至4月初，水上鄉公所與水上青年事務委員會昨天舉辦「仙草春泥派對」，讓大人小孩在泥巴池裡大玩泥巴，親近土地，親子開心玩耍，直說超好玩的。

水上春泥派對昨天在花旗木盛開旁的農田舉辦，嘉義縣長翁章梁、水上鄉長林緗亭等到場與民同歡，林緗亭說，水上青年委員規劃活動，選在仙草種下前舉辦春泥派對，作為年底「仙草柔軟節」的前導，宣傳水上仙草正在栽種，以在地農業出發、結合委員不同領域專長，把青春創意帶給水上鄉民，希望能呈現水上緩生活及環境友善的一面，提供在地年輕人表演舞台，讓大人、孩子玩得盡興。

活動跳脫傳統賞花印象，回歸農民生產專業及仙草田無毒友善的本質，讓遊客瞭解仙草種植，並感受大地，有農地赤腳野餐、仙草食農導覽及文創輕食市集，穿插春日歌友大賞以及泥巴大地遊戲。

泥巴大地遊戲讓孩子盡情體驗玩泥巴，不怕髒，身心解放；翁章梁說，水上鄉推廣在地作物仙草，結合舉辦推廣節日讓水上更歡樂、活潑，未來水上產業園區完成後，也會有許多就業機會，農、工一起在這裡實現。

小朋友們打泥巴仗。（水上鄉公所提供）

水上鄉長林緗亭與玩泥巴的小朋友一起玩耍。（水上鄉公所提供）

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