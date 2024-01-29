嘉義縣警界新官上任 水上、中埔、竹崎分局長交接

嘉義縣新任水上分局長曾冠螢（左起）、中埔分局長方子欽及竹崎分局長陳勇誌。（記者林宜樟攝）

2024/01/29 17:59

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣警界職務異動，今天由縣長翁章梁主持水上警分局、中埔警分局及竹崎警分局新任分局長交接典禮，翁章梁期勉新任分局長帶領同仁全力投入治安維護工作，有效遏止犯罪。

嘉義縣警察局原水上分局長楊迪光調派宜蘭縣政府警察局礁溪分局長，原中埔分局長張明忠調派雲林縣警察局斗南分局長，原竹崎分局長閻百川調派至雲林縣警察局西螺分局長。新任水上分局長由雲林縣警察局西螺分局長曾冠螢接任，新任中埔分局長由金門縣警察局金城分局長方子欽接任，新任竹崎分局長由台東縣警察局成功分局長陳勇誌接任。

翁章梁及縣議會秘書長李光耀等出席交接典禮，翁章梁感謝3位卸任分局長對維護嘉義縣治安，新到任3位分局長在原單位表現十分優異，學經歷豐富，期盼3人就任後，在縣警局長林宏儒領導下，全力做好治安維護。

翁章梁說，嘉義縣有2項重要目標需執行，第一是環保，讓鄉親生活在乾淨的環境之中，第二就是治安，有好的治安，才能讓鄉親安心出門，維護治安的任務就在警察同仁身上，若發生竊盜案件，分局長或是所長必需到現場了解，刑事案件要儘速偵破，以強大的警力遏阻想在嘉義犯罪的人。

李光耀代表嘉義縣議長張明達參與交接典禮，他表示，警察同仁工作繁忙，縣議會全力支持警察勤務運作，各自做好份內任務。

縣長翁章梁（右二）、縣警局長林宏儒（左二）監交水上分局長曾冠螢（右一）交接印信儀式。（記者林宜樟攝）

縣長翁章梁（右二）、縣警局長林宏儒（左二）監交中埔分局長方子欽（右一）交接印信儀式。（記者林宜樟攝）

縣長翁章梁（右二）、縣警局長林宏儒（左二）監交竹崎分局長陳勇誌（右一）交接印信儀式。（記者林宜樟攝）

嘉義縣新任分局長進行宣誓。（記者林宜樟攝）

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