因應未來大量廠商進駐 嘉縣消防局與工研院簽訂化災應變MOU

消防機器人進行演練。（記者林宜樟攝）

2024/01/29 17:18

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義科學園區正在動工，嘉義縣未來將有大量廠商進駐，為提升化學救災應變能力，嘉義縣消防局首創與工業技術研究院攜手合作，今天簽署化學災害應變合作備忘錄，並在大瓏企業股份有限公司嘉義廠進行化災演練，嘉義縣長翁章梁見證雙方的合作，透過專業交流、人才培育、設備引進等方式，提升消防人員面對化學災害的因應能力，降低救災風險，保障社會安全。

翁章梁、嘉義縣消防局長蔡建安、大瓏企業股份有限公司嘉義廠廠長陳映帆、工研院綠能所所長王漢英、強本汽車交通事業股份有限公司董事長莊士賢等參與簽訂合作備忘錄儀式，縣消在大瓏企業公司嘉義廠廠區進行演練，運用無人機、消防機器人等科技設備，減少消防人員暴露在化災的風險，且請強本汽車交通事業公司專業團隊至場協助化學物質的止漏、圍堵等專業應變。

翁章梁說，佔地88公頃的嘉義科學園區於去年5月動土，預計年產值將超過380億元，帶來超過5700個就業機會，救災的量能需求也須提升，救災科技化設備與訓練技術是保障消防員人身安全的重要指標，縣消防局與工研院簽署合作備忘錄，感謝工研院、大瓏公司嘉義廠、強本汽車交通事業公司協助，強化嘉義縣化災應變量能。

蔡建安表示，近年來國內發生多起重大化學火災事故，造成重大人員傷亡及財物損失，工研院緊急應變諮詢中心多年來接受環境部化學署、經濟部產業發展署、能源署、園區管理局等單位委託，負責危險性化學品事故監控及諮詢任務，提供迅速即時緊急應變諮詢，更利用AI人工智慧、AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）等設備強化人員技術，致力於災防知識應用訓練，且和相關科技化學產業廠商災防演習及測試，有效提升產學研各界化災防範及應變能力。

蔡建安說，縣消工研院綠能所合作為全國首創，在防救災設備、技術持續精進，提升消防人員面對化學災害的知能、技術，以減少身處風險的機率。

工研院綠能與環境研究所所長王漢英表示，目前國內產業經常使用化學品已高達六萬多種，相關災害如工廠火災或是毒氣外洩、載運有毒化學槽車翻覆、勞工職災等等，每年具有化災疑慮通報事件達三百餘件，為協助國內產業快速切入毒化災應變，工研院在1976年創建台灣第一個緊急應變諮詢中心，協助國內救災，如「虛擬實境訓練模組」、「延伸實境兵棋推演模組」等，提升救災人員面對化學災害的智能技術，以減少身處風險的機率。

嘉義縣消防局首創與工業技術研究院攜手合作，今天簽署化學災害應變合作備忘錄。（記者林宜樟攝）

嘉義縣消防員進行防災演練。（記者林宜樟攝）

工研院研發的各項訓練設備。（記者林宜樟攝）

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