紅包傳愛！ 展望會受資助學子分享生命故事

台灣世界展望會嘉義辦公室今天舉辦「2024紅包傳愛感恩分享會」。（記者丁偉杰攝）

2024/01/25 17:41

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕農曆春節將至，台灣世界展望會嘉義辦公室今天舉辦「2024紅包傳愛感恩分享會」，鄒天使文化隊以鄒語及國語歌謠為活動開場，從事社工的自立青年許洋渝，及曾獲得總統教育獎肯定的「小嘉」（化名）及成都世大運射箭團體銀牌的楊宗翰到場分享生命故事，大家寫下新年祝福，展望明年會更好。

活動在嘉市鈺通大飯店舉行，嘉縣社會局長張翠瑤、嘉市社會處副處長溫秋蘭、台灣世界展望會中區辦事處長胡婉雯等人與會。

胡婉雯說，「教育是脫離貧窮的途徑」，感謝每年有許多愛心企業、在地慈善會、社團及民眾響應，透過「助學紅包」、「健康紅包」、「平安紅包」與「希望紅包」資助，幫助弱勢孩子與家庭打破貧窮的循環，讓他們穩定學習、健康長大，並有力量朝未來前進。

許洋渝、「小嘉」及楊宗翰都是展望會嘉義地區服務的學子。許洋渝說，他由阿公阿嬤帶大，展望會在他求學期間陪伴了12年之久，展望會就像第二個家，資助人像是他在遠方的朋友，雖然沒有見面，但透過書信常常給予鼓勵與關懷，心靈的陪伴讓他不再感覺孤單，目前他從事社工，這個工作可幫助弱勢家庭又可以當作職業。

「小嘉」由展望會陪伴7年之久，他是越南新住民之子，在高中時期獲總統教育獎肯定，目前就讀某國立大學社會系。他說，到外地就學，讓他看見更多弱勢或偏鄉的孩子需要幫助，未來想學習科學領域，希望透過資工、科技，創造全新的學習方式，讓更多弱勢孩子有機會、有能力達成自己夢想，改善現在困境。

楊宗翰一家接受展望會協助逾14年，他說，國中時父親遭逢變故，感謝展望會關懷，也因為參與方案活動開啟他對射箭的興趣，持續地朝著目標前進。他說，當自己有能力時，一定要回饋社會，並且分享愛，去幫助有需要的人，就像國中射箭教練不只在專業教導，更用心照料隊員學生的餐食及生活，這樣的大人榜樣是他學習的目標。

台灣世界展望會感謝社會各界透過「助學紅包」、「健康紅包」、「平安紅包」與「希望紅包」，幫助弱勢孩子與家庭打破貧窮的循環。（記者丁偉杰攝）

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