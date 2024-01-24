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嘉義家扶協助大學生德文學習有成 新學期助學金還缺130萬

家扶兒「小璇」（左）順利升大學而且就讀德文系學習有成，還到家扶中心擔任青少年生涯規劃團體助教，引導青少年探索興趣。（嘉義家扶中心提供）

家扶兒「小璇」（左）順利升大學而且就讀德文系學習有成，還到家扶中心擔任青少年生涯規劃團體助教，引導青少年探索興趣。（嘉義家扶中心提供）

2024/01/24 20:16

〔記者王善嬿／嘉義報導〕某大學德文系大四生「小璇」，高中時雙親因癌症相繼病逝，外祖父前年離世，家中僅剩她與手足、外祖母相依為命，短短5年失去3名至親，但她不畏逆境，大學期間成績優異，透過學校補助、嘉義家扶中心助學金等協助順利升學。嘉義家扶中心2月17日將辦理「助學希望工程」頒發典禮，預計發放312萬元助學金助嘉義670名國小至大專弱勢學子，還欠缺130萬元，希望各界響應助學。

「小璇」曾到德國擔任短期交換學生，在德語話劇畢業展中還擔任主持人及翻譯德文等重要職務，今年準備全國最高語言認證考試，積極籌備求職，希望讓外祖母不再辛苦。嘉義家扶中心主任沈明彥說，嘉義家扶扶助688個家庭，近7城來自單親或隔代教養家庭，期待透過助學金的協助，為求學中的莘莘學子帶來希望。

嘉義玉山扶輪社關懷弱勢學子，今天舉行「為世界創造希望—特殊境遇學生助學行動」捐贈活動，由嘉義玉山扶輪社長曾錦堂號召社友規劃及推動，捐贈弱勢學子每人1萬元獎助學金，共111名學子受惠。

黃敏惠表示，十年樹木、百年樹人，嘉義玉山扶輪社捐贈獎助學金，在孩子們最需要的時候給予最及時的援助，宛如埋下溫暖的種子，給予溫暖的力量，十年後一定能看到孩子因扶輪社的協助而成長，也期許受幫助的孩子未來也能主動協助需要幫助的人，形成良善與正向的循環。

曾錦堂表示，希望獎助學金讓學生安心就學，鼓勵學子不因環境困難而放棄夢想與學習，也培養學生感恩助人觀念，謝謝社友們踴躍響應，共募集111萬元，讓愛傳承循環下去。

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