朝聖要快！嘉義「天長吊橋」2月底封閉

嘉義觸口「天長吊橋」2月底起將封閉，消息傳出，有人前往懷舊朝聖。（記者蔡宗勳攝）

2024/01/24 15:18

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕座落於嘉義縣番路鄉觸口村的天長和地久兩座吊橋，是許多熱戀中情人必遊的景點，但兩吊橋橫跨八掌溪上游溪谷，經常年沖刷有極高崩落風險，阿里山國家風景區管理處為安全起見，決定2月底起封閉天長吊橋，訊息傳出，不少人表示要趕快找時間重溫舊夢，期待再攜手走過兩座吊橋感情可以天長地久。

阿管處副處長陳榮欽指出，天長和地久兩座吊橋，在青山綠水襯映下，相當耀眼，常吸引遊客遊客流連駐足，尤其就位在阿里山入口，是遠近馳名的熱門景點。

陳榮欽表示，天長及地久吊橋使用多年，期間雖多次檢修，仍有吊橋構件老化情形，同時考量該處遊客量遽增等情事，為提升當地遊憩服務品質及旅遊安全，有全面整修的必要，期該吊橋改建完成後能帶動當地為更優質、具特色文化之旅遊亮點。

陳榮欽說，考量到預算分配及效益，天長吊橋將暫緩規劃施作，但評估其橋塔位於陡峭河岸邊坡，下邊坡長年受水流侵蝕，橋塔基礎、錨定座周邊邊坡崩落明顯，多次進行邊坡修復工程，再次崩落風險極高，嚴重威脅橋塔及錨定座安全。

陳榮欽強調，天長吊橋有封閉的必要，但2月份春節期間如予以封閉，將造成吊橋東側聖南宮信眾出入不便，且評估2月尚屬乾季，無天候因素足以影響橋址安全，故於2月1日起該吊橋限制通行人數由45人下修至10人，並於2月29日起進行全面封橋。

地久吊橋改建正辦理規劃設計中，預計今年度辦理工程招標事宜，開工前仍維持開放。

嘉義觸口「天長吊橋」因有安全疑慮2月底起封閉。（記者蔡宗勳攝）

嘉義觸口「天長吊橋」因有安全疑慮2月底起封閉。（記者蔡宗勳攝）

嘉義觸口「地久吊橋」因有安全疑慮正規劃改建事宜。（記者蔡宗勳攝）

嘉義觸口「地久吊橋」為阿里山的入口。（記者蔡宗勳攝）

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