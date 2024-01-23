嘉大雞羽毛變有機肥種蔬菜採收 連同加菜金捐贈安仁育幼院

嘉大農業生物科技學系主任王文德（右）今天將「農業有機廢棄物回收之減碳永續循環利用模式」計畫所採收的萵苣、紅瑪瑙萵苣及奶油白菜一批，捐贈安仁育幼院。 （記者丁偉杰攝）

2024/01/23 15:14

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕寒冬送暖！嘉義大學農業生物科技學系師生透過科研成果菌種技術，將雞羽毛變身有機肥，種植萵苣成效良好，收成蔬菜一批今天捐贈嘉縣六腳鄉安仁育幼院，該系教職員另捐贈現金1萬元予育幼院，作為院童春節加菜金。

今天上午，該校農業生物科技學系主任王文德及老師張岳隆代表校長林翰謙，將執行農業部「農業有機廢棄物回收之減碳永續循環利用模式」計畫所採收的萵苣、紅瑪瑙萵苣及奶油白菜一批，及食品科學系學生實習產品嘉大烏豆蔭油，捐贈安仁育幼院。

王文德說，台灣每年因屠宰雞、鴨產生約50萬公噸羽毛，種植香菇的廢菇包也高達20萬公噸，這些農業廢棄物無論是焚化或掩埋處理，都會增加成本，並造成環境負荷，也無法達到廢棄物資源回收再利用效益。

該系透過科研成果的菌種技術，將雞羽毛分解產出羽毛胜肽（氨基酸），並將羽毛胜肽（氨基酸）運用於水/畜產飼料添加、與廢棄太空包資材作為有機肥配方調料，以增進有機肥肥份、或作為有機培養土供作物栽植使用，種植萵苣成效良好，建立農業廢棄資源回收再利用可行模式，同時達到減碳排目的。

同時利用廢菇包發酵後產物取代市售泥炭土作為基質來種植鹿角萵苣和白菜，其植株收成與泥炭土相當，顯示廢菇包發酵後產物可以完全取代市售泥炭土，且較市售泥炭土更具植物生長所需的肥份，而廢菇包內所具有的稻穀和木屑發酵後，亦具有改善農田土質作用。

林翰謙表示，此次蔬菜收成捐贈安仁育幼院，展現嘉大關懷弱勢的在地社會責任，後續將與農業部合作先行於雲嘉地區試辦，並逐步推廣至全台各地。

嘉大校長林翰謙（左三）與農業生物科技學系主任王文德（左一）等人，日前舉行農業部科研計畫成果發表。（記者丁偉杰攝）

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