嘉義鹿草焚化廠爐床更新 6個月期程拚2.5月完成

嘉義縣長翁章梁視察鹿草鄉焚化廠爐床更新工程。（記者林宜樟攝）

2023/11/21 13:40

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣鹿草焚化廠由環境部補助4.6億元，營運廠商達和鹿草環保股份有限公司出資近10億元，共投入14億600多萬元進行整改，9月起開始更新爐床系統、渦輪發電機及空污防治系統，是全國最大規模的焚化廠整改工程，即將完成升級整備工程第一階段。重點項目第一座新式爐床更新已完成，縣長翁章梁今天視察時表示，爐床更新由日本公司一同進行，日方原預估期程為6個月，在全體人員努力之下，以2.5個月完成，將於12月試運轉。

翁章梁、曾任嘉義縣環保局長的環境部環境管理署署長顏旭明、環境部大氣環境司副司長張根穆、環境部環境管理署南區環境管理中心主任石秉鑫等，今天到鹿草焚化廠視察整改進度，由嘉義縣環保局長張輝川進行簡報。

張輝川說，鹿草焚化廠升級整備工程達26項，如垃圾吊車及灰燼吊車更新、爐床及乾式排渣系統更新工程、廢氣處理系統升級更新工程、氣冷式冷凝器設備改善及蒸汽渦輪發電機更新等，更是全台唯一全面更新爐床系統的焚化爐，預訂進度50.621%，實際進度達58.489%。

日商田熊股份有限公司（Takuma）派駐高橋功夫技師說明，鹿草廠更換新型爐床，自20年前舊型Hn-type爐床，更新為新型K-type爐床，可有效提升燃燒效率並抑制爐內燒結塊發生，並可避免舊型爐床停產、無備品窘境，確保鹿草焚化廠持續有效處理嘉義縣垃圾。

張輝川說，鹿草焚化廠升級整備工程同步更新發電機及空污防治系統等設備，預計可提高約26%發電量及大幅降低空氣污染物排放，如氮氧化物從原先80PPM降低到30PPM以下，減污可高達6成；整改工程完成後，可恢復原設計焚化量1日900公噸，穩定處理垃圾，而底渣未燃物及底渣灼燒也均減量，底渣產出量從每日57公噸減少至45公噸。

翁章梁說，在當前全球追求淨零碳排與面對資源短缺的時刻，焚化廠設備更新與技術創新對於環境維護以及能源再生有著舉足輕重的影響，期待在進行升級整備工程後，可再持續為縣民服務。

鹿草焚化廠爐床更新完成。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁（中）視察鹿草焚化廠爐床更新。（記者林宜樟攝）

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