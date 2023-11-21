嘉義版「藍白合」！林國慶登記參選 獲民眾黨等在野黨支持

林國慶登記參選。（記者林宜樟攝）

2023/11/21 13:32

〔記者林宜樟／嘉義報導〕今天是立委選舉第二天，無黨籍嘉義縣山區立委參選人林國慶今天前往登記，林國慶表示，全國首度「藍白合」就在嘉義縣，他獲得國民黨、台灣民眾黨、親民黨、台灣維新及無黨籍人士支持，訴求「打破『明文』規定、杜絕權貴王朝」，以全民共識改變嘉義。

林國慶今天由擔任競選總幹事的國民黨籍民雄鄉代表會主席涂文生、民眾黨嘉義縣市黨部主委李泳江、親民黨副秘書長簡泰河、台灣維新中執委王瀚駿及無黨籍嘉義縣議員曁競選總部發言人何子凡陪同到嘉義縣選舉委員會登記參選。

林國慶表示，首度「藍白合」就在嘉義縣，感謝民眾黨及國民黨支持，以及親民黨、台灣維新等支持，這次原本有意參選者的禮讓，以跨黨派共同攜手合作「在野大聯盟」，要讓嘉義擺脫長年以來的派系專制及權貴世襲。

林國慶說，這幾年執政黨執政不力，人民慢慢覺醒，他會盡力爭取各黨派的支持，一起努力，改變嘉義；政治不是家族的財產，不是一代傳一代，如果一代傳一代，那「艱苦人永遠沒機會，只有好野人的兒子才有機會」，拒絕權貴世襲，為了下一代，為了嘉義的未來，要一起拚，一起拚勝選。

林國慶（中）獲得國民黨、台灣民眾黨、親民黨、台灣維新及無黨籍人士支持，登記參選嘉義縣山區立委。（記者林宜樟攝）

無黨籍縣議員何子凡（右起）、國民黨民雄鄉代表會主席涂文生、親民黨副秘書長簡泰河、台灣民眾黨嘉義縣市黨部主委李泳江、林國慶、台灣維新中執委王瀚駿、國民黨縣議員陳信文、縣議員簡嘉億。（記者林宜樟攝）

林國慶訴求「打破明文規定、杜絕權貴王朝」。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法