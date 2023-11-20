睽違3年「再現祝山」 全台鐵路最高車站重磅回歸

祝山車站海拔2451公尺是台灣鐵路最高點。（記者蔡宗勳攝）

2023/11/20 15:09

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處（林鐵處）今日辦理《再現祝山-迎曦朝聖》啟用典禮，由林業保育署副署長廖一光、林鐵處長黃妙修、鄒族長老高德生、特富野社頭目汪義福、達邦社頭目汪啟德等人共同見證歷史時刻。

黃妙修指出，祝山車站改建工程是以「光明的起點」為發想，將雲霧繚繞山巒之意象巧妙融入屋頂設計，利用車站自然的地形坡度，從月台、前廳、主要階梯和觀日涼亭，彷若旅客穿越雲浪登上觀日平台之後，迎接日出破曉，此外，車站保留弧形月台，延續文資價值，是國民記憶中最美的曲線。

黃妙修表示，祝山車站兼含文化景觀、生態永續及友善服務概念之車站，更為阿里山林鐵更創下五筆第一紀錄，包括全台海拔最高車站、第一座鑽石級綠建築高山車站、第一座採用智慧生態照明的車站、第一座具蓄水功能月台車站及第一座雙層單側岸壁式弦月造形月台。

今天啟用儀式在香林國小踢踏舞與十字國小打擊演奏為「再現祝山」揭開序幕，接著透過影像紀錄還原祝山車站改建工程，隨後與會賓客搭乘百年蒸機Shay31號迎賓列車，從阿里山站出發前往祝山站，營造每日搭乘清晨觀日列車旅客「迎曦.朝聖」的記憶。

來到重新啟用的祝山站，首先由鄒族特富野社頭目汪義福率領部落長老為祝山車站營運安全祈福，來自來吉部落的鄒族古謠隊獻唱塔山之歌，優美的原聲穿透祝山車站，撼動賓客心靈，在祝山車站獨特可控制溢光之低色溫無藍光照明下，共同見證「再現祝山」歷史性的一刻。

黃妙修指出，祝山車站海拔2451公尺，是台灣鐵路最高點；通往車站的觀日鐵路於1986年1月13日通車啟用，是阿里山林鐵第一條由國人自行規劃建造的觀光路線。2020年10月為提升營運品質進行車站改建工程，於今年10月20日完工啟用，再現祝山磅礴大美，也為台灣的國際觀光開啟新篇。

蒸機Shay31號迎賓列車從阿里山站出發前往祝山站。（記者蔡宗勳攝）

祝山車站完工啟用再現祝山磅礴大美。（記者蔡宗勳攝）

觀日列車過彎美姿。（記者蔡宗勳攝）

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