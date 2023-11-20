朴子配天宮海表聖會媽祖起駕 27天行程展開

朴子配天宮海表聖會起駕。（記者林宜樟攝）

2023/11/20 09:17

〔記者林宜樟／嘉義報導〕12年舉辦一次的癸卯年朴子配天宮海表聖會紀年巡安賜福遶境活動 ，今天清晨盛大起程，12月16日晚上回駕入廟安座，全程共27天，配天宮開基媽將走遍當年隸屬台南州東石郡的朴子、東石、布袋、義竹、鹿草、太保、六腳等7鄉鎮53庄231間宮廟巡安賜福並與各友宮廟會香，是南部沿海地區難得一見的宗教盛會。

今天清晨6點15分開始，在道長和法師帶領配天宮董事長蔡承宗和廟務幹部、嘉義縣長翁章梁、新北市長侯友宜、嘉義縣議長張明達、副議長陳怡岳和朴子市長吳品叡等七個鄉鎮市長、議員、代表各宮廟主委等開始依循古禮進行科儀儀式，至7點15分吉時，蔡承宗、翁章梁、侯友宜、張明達、陳怡岳、吳品叡、立委翁重鈞、蔡易餘等一起點燃起馬炮後共同為開基媽祖扶轎熱鬧啟程。

蔡承宗指出，朴子配天宮自清代即有天上聖母巡香安境的活動紀錄，1975年開始，重新舉辦12年一次的聖母巡香賜福安境活動，古人以天干地支計年，地支十二年為一輪，12年稱一紀年，「海表聖會」的「海」意涵為天上聖母有海上守護神之稱，「表」指媽祖起駕前會設立天台，向上蒼稟告起駕，「聖會」則表示這是一場神聖的活動，「科」有紀年之意。

蔡承宗指出，朴子配天宮已具330多年的歷史，樸仔媽神威顯赫，數以萬計的宮廟和個人住宅奉祀的媽祖會在媽祖誕辰前後返回朴子祖廟謁祖進香，幾十年來國內外各地前來祈求媽祖賜兒賜女求花民眾絡繹不絕（求白花得子，求紅花得女）。今年適逢12年一次的遶境科年，朴子配天宮盛情邀請原郡地各友宮寺廟與各界鼎力襄助，使嘉義縣西南沿海七鄉鎮乃至全台的信眾，感受樸仔腳媽的護佑，並祈求保佑全民平安幸福，百年安康。

廟方表示，今年提供GPS即時定位系統，可隨時掌握樸仔媽行蹤，樸仔媽鑾轎GPS即時定位網址為 http://www.peitiangung.org.tw/gpsmap.php。

朴子配天宮海表聖會起駕，董事長蔡承宗（左）及嘉義縣長翁章梁（右）迎接媽祖。（記者林宜樟攝）

朴子配天宮海表聖會起駕。（記者林宜樟攝）

來賓點燃起馬炮。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法