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靈鷲山籌建嘉義講堂 今舉辦感恩餐會

靈鷲山開山住持心道法師到場感恩大家啟動涓滴善念，共聚一堂，普行佛意、利益眾生。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山開山住持心道法師到場感恩大家啟動涓滴善念，共聚一堂，普行佛意、利益眾生。（靈鷲山佛教教團提供）

2023/11/19 23:45

〔記者王善嬿／嘉義報導〕靈鷲山嘉義中心預計花3年時間籌建講堂，今天舉行感恩餐會，靈鷲山開山住持心道法師到場感恩大家共聚一堂，啟動涓滴善念，並捐贈珍貴佛畫義賣，希望大家共襄盛舉，護持講堂籌建。

今天餐會在入口處設有奉茶區，由林口心語實驗學校師生泡茶奉茶，靈鷲山泰國講堂青年團長李采璇、黃冠嬑、袁明豪從泰國來台，以弦樂三重奏迎賓，中埔國中表演「飛天舞翩翩」舞蹈，宛如天女獻花般殊勝莊嚴。

心道法師說，菩薩行，就是生生世世做利他的事；從佛法學習布施，福氣從布施而來，有善心就有福氣，可以連結善業。希望在全球成立講堂中心據點，讓人人在居住地，都有一處續佛慧命、福慧增長的學佛寶地。

嘉義中心監院寶曜法師說，嘉義新講堂於今年7月動工，希望以各多面向吸引各年齡層信眾學佛，明年也將舉辦義賣音樂會，歡迎各界共襄盛舉、結善緣做善業。

嘉義市長黃敏惠今出席感恩餐會感謝靈鷲山和心道法師，黃敏惠表示，嘉義中心一直是人生起善念、共修佛法、匯聚善緣的心靈寶地，籌建嘉義講堂是嘉義人的福氣。

今包括總統府國策顧問陳旺來、外交部雲嘉南辦事處長蕭勝中、法務部調查局高雄市調查處長謝宜璋、嘉義大學生命科學院院長賴弘智、台北市林芳瑾社會福利慈善基金會執行長林芳寬、嘉義同鄉會理事長楊焜燿等人都到場祝福。

感恩餐會入口處的「奉茶區」別出心裁，小茶師端茶敬客，充滿濃厚的人情味與感恩溫馨的氛圍。（靈鷲山佛教教團提供）

感恩餐會入口處的「奉茶區」別出心裁，小茶師端茶敬客，充滿濃厚的人情味與感恩溫馨的氛圍。（靈鷲山佛教教團提供）

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