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藍白合陷僵局 王義川批柯文哲「跟他簽約要帶家長同意書」

被列為民進黨不分區立委名單的王義川。（陳冠廷提供）

被列為民進黨不分區立委名單的王義川。（陳冠廷提供）

2023/11/19 21:24

〔記者林宜樟／嘉義報導〕被列為明年選舉民進黨不分區立委名單內的台灣智庫策略長王義川，今天為民進黨嘉義縣山區立委參選人陳冠廷助選時，針對陷入僵局的藍白合發表意見，他批評民眾黨主席柯文哲態度反覆，現在網路說一句話，改天如果要跟柯文哲簽約，要帶家長同意書，柯文哲出門如果沒帶那張（家長同意書），坐下去人家會質疑「你現在說說，你老母會不會不答應」。

王義川說，國民黨與民眾黨「藍白合」，「是白爛啦！」，他批評柯文哲，約都簽好了，現在輸了，還是贏了，都搞不清楚，結果決定要不要繼續下去的是「柯媽媽」；王義川說，柯媽媽說，「說什麼瘋話，國民黨這麼大我怎麼讓」，柯文哲說「當我是瘋子喔！」，「他們那群整天瘋來瘋去」。

王義川說，現在網路說一句話，改天如果要跟柯文哲簽約，要帶家長同意書，柯文哲出門如果沒帶那張，坐下去人家會質疑「你現在說說，你老母會不會不答應」，若沒家長同意書，也可以改成家長陪同。他批柯文哲，做一個總統這麼漏氣，這種人要讓他當總統，哪一天在國際上談判，去和美國、日本或中國談判，「談判到一半，簽下去都不算」。

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