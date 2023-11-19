「嘉義人挺家己人」！侯友宜回防家鄉 5000多人相挺

侯友宜嘉義縣競選總部成立，約5000多名支持者到場。（記者林宜樟攝）

2023/11/19 19:44

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國民黨總統參選人侯友宜今天下午在嘉義縣民雄鄉舉辦嘉義縣競選總部成立大會，現場約5000多名支持者到場為侯友宜加油，還有許多退休警察前來表態支持，侯友宜感謝嘉義鄉親相挺，展現「嘉義人挺家己人」的精神，為了鄉親、這塊土地團結在一起打拼，希望嘉義縣大家共同努力下，不管是立委、總統，都可以為嘉義拚出一個好日子，回報嘉義鄉親的期待，「侯友宜身為嘉義人，絕對說得到做得到」。

嘉義市長黃敏惠、國民黨嘉義縣海區立委參選人詹琬蓁、國民黨支持的無黨大聯盟嘉義縣山區立委參選人林國慶、前副總統蕭萬長、競總主委不分區立委翁重鈞、競總顧問團總團長中正大學教授吳育仁、競總山區總幹事涂文生、海區總幹事李國勝及中華民國嘉義同鄉會聯合總會總會長劉輝雄輪番上台推薦侯友宜，並呼籲鄉親海區立委票投詹琬蓁，山區立委票投林國慶。

侯友宜說，他的目標是政黨輪替，嘉義要拚一個總統，是故鄉鄉親的期待與願望，請嘉義鄉親明年選舉「力挺嘉義人」；他會提升老農津貼、解決缺工問題、水利會還給民眾、老年長者健保費免費，照顧嘉義人，讓嘉義子弟回嘉工作，請鄉親支持他，「讓嘉義人大勝利」。

侯友宜嘉義縣競選總部成立。（記者林宜樟攝）

侯友宜請嘉義縣鄉親海區立委支持詹琬蓁、山區立委支持林國慶。（記者林宜樟攝）

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