批民調讓6％是「竹篙鬥菜刀」 侯友宜：讓科學證據說話

侯友宜（前左五）今出席與嘉市立委參選人張秀華聯合競選總部成立大會。（記者王善嬿攝）

2023/11/19 18:37

〔記者王善嬿／嘉義報導〕「藍白合」卡關，國民黨總統參選人侯友宜今天下午出席與嘉義市立委參選人張秀華聯合競選總部成立大會，他致詞提到，大家對與台灣民眾黨「藍白合」有很多期待，討論過程中，國民黨讓出政黨比例，他勝出的3份民調也都讓，不是讓6%的問題，不要「黑龍轉桌」、「竹篙鬥菜刀」，呼籲好好地公布9份民調，讓證據說話。

侯友宜、張秀華聯合競選總部成立大會，今天下午在嘉義市文化公園舉行，侯友宜表示，過去中間就算大家有不一樣的意見，仍然尊重包容，政治有些話，支持者聽了也「凍抹條」，有夠痛苦，說他侯友宜被槍指著頭也不怕，現在被人家侮辱、酸成這樣，他回說選舉不是為了侯友宜，是為了這個國家，怎樣的侮辱他都吞得下去，只要大家能合作、誠心誠意一起走下去，贏得勝利，政黨輪替、換別人做看看，對子孫才交代得過去，做得好才重要。

侯友宜說，贏得勝選很重要，最重要的是要讓治理國家的人民能安居樂業，最近發生很多事情，藍白要合有許多人很期待，前總統馬英九也很期待，講求科學用民調解決問題，國民黨讓出政黨比例，甚至在民調討論過程當中，侯友宜勝出部分都讓出來，9份民調讓了3份，6份民調對我們最不利的，在誤差範圍內，是柯文哲主席自己說希望這樣做的，白紙黑字寫在那裡，科學就是科學，這3個有利的，民眾黨說不要就不要，他們也讓了，科學的誤差範圍內，不是讓6%這件事情，不要「黑龍轉桌」（意指亂講話）、「竹篙鬥菜刀」（意指胡亂拼湊），這件事讓科學說了算，不是柯文哲說了算，不是侯友宜說了算，請好好地公布9份民調，讓科學證據說話，一分證據說一分話。

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