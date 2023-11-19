藍白合卡關 侯友宜看9份民調：用政治面對科學無解

國民黨總統參選人侯友宜參加嘉義縣競選總部成立大會造勢。（記者林宜樟攝）

2023/11/19 16:42

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國民黨與民眾黨「藍白合」目前陷入僵局，各自對民調解讀不同，國民黨總統參選人侯友宜今天參加嘉義縣競選總部成立大會造勢活動時接受媒體提問有關藍白合民調問題，他說，「不是侯友宜說的算，也不是柯文哲說的算，是學理上說的」，大家可以公開討論這9份民調，讓大家好好去看清楚，不是誰說的算，或是誰說的不算。

有關藍白合，侯友宜說，國民黨不只讓三次，為了成就大局，不但把民調政黨比例讓掉，9份民調中，3份對侯友宜有利的，因民眾黨反對也讓了，至於統計誤差範圍內，是民眾黨主席柯文哲自己提出。侯友宜說，誤差範圍內是柯主席自己說的，國民黨已經讓政黨比例，事實真相只有一個，讓這個事實真相還原，讓藍白合作用科學方式解決，也是柯文哲主席一直說的相信科學；侯友宜說，他更相信科學，讓科學還原藍白合過程中最清楚的面貌。

趨勢民調前總經理吳世昌認為國民黨提出論述比較符合學理，並爆料馬英九前總統推薦的民調專家陳陸輝也比較支持這個論述，侯友宜回應，用政治面對科學是無解的，還是要回歸到科學的學理上，好好聚焦討論出一個結果，現在已經有9份民調，可以公開讓所有對統計學了解的專家們來做討論，這樣的討論可受公評。

媒體提問，民進黨總統參選人賴清德不承認有六成民意要下架民進黨，並批評是對手利用民進黨30%以上支持度反面解讀，侯友宜表示，賴清德完全漠視人民的聲音，到每個地方，人民都希望政黨輪替，「賴清德你都沒聽到嗎？難怪你只有黨意，沒有民意，完全不在乎人民的聲音。」

侯友宜強調，對於貪贓腐敗、治國無能，甚至引起兩岸緊張關係的政府，大家都希望可以換掉，換一個清廉有效率，又能夠帶來兩岸和平的政府。

對於今天回到家鄉嘉義造勢，侯友宜說，嘉義鄉親相挺，展現「嘉義人挺家己人」的精神，為了鄉親、這塊土地，大家要團結在一起打拚，希望嘉義在我們的努力下，不管是立委、總統，都可以為嘉義拚出一個好日子，回報嘉義鄉親的期待，「侯友宜身為嘉義人，絕對說得到做得到」。

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