烤全豬！嘉義大學校慶色香味俱全超熱鬧

嘉義大學校慶系列活動，首日為總幹事回娘家。（記者丁偉杰攝）

2023/11/17 20:01

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義大學104週年校慶活動17日起至19日在蘭潭校區熱鬧登場，第一天除有逾40多家農會特色產品及嘉義在地小農優質產品齊聚嘉大，今年獲得嘉大傑出校友獎的彰化縣合興農畜牧生產合作社理事主席劉芸富並提供2隻烤全豬供大家品嚐，師生、校友及民眾都讚不絕口，直稱「是難得一見的色香味俱全熱鬧校慶」。

嘉義大學歡慶104週年校慶，今（17）日下午舉行校友總幹事回娘家活動，更創意結合嘉大聞名的農特產品舉行展售嘉年華，以創意行銷農業。同為嘉義大學傑出校友的嘉義市長黃敏惠也一同回到母校共襄盛舉，與農業部臺南區農業改良場長羅正宗、嘉義大學聯合校友總會理事長林國村及多位農會總幹事以敲響銅鑼儀式慶祝嘉大生日，也推廣在地農特產。

黃敏惠表示，嘉義大學百年來作育英才無數，自早起以農業人才培育見長，至培養教育師院發展，後預見少子化的挑戰，導入科技引領教學至今，始終以前瞻目光推進校務與教學。

嘉義大學校長林翰謙指出，隨著消費意識覺醒及消費型態的改變，多食用在地蔬果肉類的「永續飲食」觀念，已逐漸深植於民眾心中，嘉大配合「臺灣2050淨零排放」政策，將「鮮享在地」觀念導入國人膳食習慣，強調國產新鮮、安全、具營養健康機能等優勢，鼓勵國人多消費國產農產品，今年校慶特地邀請全台各地區農會在17日至18日逾40家的農特產品齊聚在嘉，歡迎來「嘉」買好買滿。

嘉大說，嘉大醬油、鮮奶、優格遠近馳名，除有好吃的商品，嘉大校園也深具特色，有KANO紀念園區、園藝技藝中心、嘉大植物園、動物試驗場、南海溪蟹教育園區、AI智能養殖示範中心及嘉大昆蟲館等體驗或探索活動，深具知識性及娛樂性是嘉義踏青遊憩的好地方。

嘉義大學慶祝校慶烤全豬熱鬧開場。（記者丁偉杰攝）

嘉義大學校慶系列活動，首日為總幹事回娘家。（記者丁偉杰攝）

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