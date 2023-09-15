「恐攻」！整理龍眼樹遭虎頭蜂群攻擊 被叮21下急防護就醫保命

阿里山鄉民許銘委慘遭成群虎頭蜂攻擊，差點沒命。（許銘委提供）

2023/09/15 11:17

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣阿里山鄉豐山村民許銘委，日前整理屋旁龍眼樹時，慘遭成群虎頭蜂攻擊，被叮21下緊急送往台大醫院附設雲林分院治療才倖免於難，談到被虎頭蜂群攻當下，許銘委仍心有餘悸，強調因為生活在山上對虎頭蜂習性有一定的了解，才能做好基本的自我防護措施，否則在虎頭蜂恐攻之下，恐死路一條。

許銘委表示，屋旁有幾棵龍眼樹，確認其中一棵沒有虎頭蜂築巢才進行剪枝整理工作，不曉得附近另外一棵龍眼樹上面有「黑腹虎頭蜂」築巢，且隱藏在掉下來的檳榔枯葉內，根本無從查覺，結果砍掉的枝幹滑落時去碰觸到虎頭蜂巢，瞬間進入生死存亡之戰。

許銘委指出，先是兩隻黑腹虎頭蜂直襲以來，以手撥開後，發現情勢不妙，準備撤走，但已經來不及，虎頭蜂大軍隨即從四面八方展開攻擊，還有虎頭蜂飛到他的前面瞄準其眼睛噴尿，所幸知道虎頭蜂致命一擊的習性，及時閉上眼睛才逃過一劫。

許銘委說，虎頭蜂戰鬥力頑強，叮住就不放，只能打死才能阻戰，就這樣且戰且走到水龍頭以水攻防護，但叮在頭髮的虎頭蜂仍死命叮咬，只能一隻隻移除，接著趕緊叫人載他火速趕往醫院，途中傷口像被火燒傷一樣，痛的要命，到醫院打點滴到傍晚才緩和，算一算被叮了21下。

嘉義縣農業處副處長李建霖表示，今年截至8月底的虎頭蜂案通報有1521件，與去年同期的1562件相當，案件以民雄鄉最多、再來為朴子市與太保市。

李建霖強調，虎頭蜂在清明後會開始築巢，農民到果園及田地時，工作前可先觀察有無蜂類頻繁出現，如有，附近可能有蜂巢，要注意防範；如果是在住家，則建議加強環境的維護清潔，周圍若有蜂類頻繁出入就要特別留心，如發現蜂巢可立即通報119或縣府畜產保育科05-3620123#8807，由專人來移除。

阿里山鄉民許銘委慘遭虎頭蜂叮咬21處。（許銘委提供）

今年因有颱風來襲，山區虎頭蜂巢普遍築在低處。（王三華提供）

嘉義縣竹崎山區的虎頭蜂巢。（王三華提供）

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