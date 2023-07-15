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    嘉義和聯境金虎爺遶境 疑燈柱爆破17人送醫

    嘉義和聯境金虎爺會今晚晚會，疑行台前燈柱爆破，多人受傷送醫。（記者王善嬿攝）

    嘉義和聯境金虎爺會今晚晚會，疑行台前燈柱爆破，多人受傷送醫。（記者王善嬿攝）

    2023/07/15 23:59

    上稿時間：23:12
    更新時間：23:59

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義和聯境金虎爺會，今天在嘉義市舉行遶境活動，今晚在大同路、金山路與玉山路封街舉辦晚會及市集，晚間9點56分，疑行臺前燈柱因高溫爆破，突發生劇烈爆炸聲響，隨即傳出多人受傷，目前由嘉義市消防局分送到衛福部嘉義醫院等5間醫院急救，警消正調查事發經過。

    嘉義市消防局今晚9點56分獲報有多人受傷，出動德安消防分隊等10車次，載送17人到醫院急救，多數為撕裂傷，其中台中榮總嘉義分院送6人、聖馬爾定醫院送1人，衛生福利部嘉義醫院送3人，陽明醫院送3人，嘉義基督教醫院送4人。

    嘉義和聯境金虎爺會顧問鍾長吉表示，遶境活動原定約10點結束，晚間9點多獲知發生事故，急忙協助報警將傷者送醫，目前事故原因尚待調查，但一定善盡責任，協助傷者後續妥善處理。

    嘉義和聯境金虎爺會成立10週年，今上午前往嘉縣新港奉天宮及新港金虎爺總會謁祖進香後，中午在嘉義市開始遶境，並在玉山路、金山路及大同路封路分設有主壇、爐主及副爐主行臺及贊香神壇，遶境活動因結合陣頭、傳統民俗技藝及市集，還施放鞭炮、煙火，吸引上萬名民眾參加。

    嘉義金虎爺會今晚廟會傳10多人受傷，網路流傳傷者照片。（擷取自社會事新聞影音網）

    嘉義金虎爺會今晚廟會傳10多人受傷，網路流傳傷者照片。（擷取自社會事新聞影音網）

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