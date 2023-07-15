關懷支持情緒低落民眾 嘉市32藥局成「珍愛生命社區藥局」

為給予情緒低落民眾關懷與支持，社區藥局藥師加入第一線關懷行列，一起守護生命。（嘉市藥師公會提供）

2023/07/15 08:45

〔記者王善嬿／嘉義報導〕已故歌手李玟受憂鬱症所苦，令粉絲不捨，為提供情緒低落民眾關懷與支持，嘉義市衛生局攜手嘉義市藥師公會，號召32家社區藥局推動「珍愛生命社區藥局」，透過一問、二應、三轉介的步驟，成為守護每個寶貴生命的「幸福捕手」。

市衛生局長廖育瑋表示，2022年全國自殺死亡人數3787人，較2021年增202人，死亡率每10萬人口16.2人，上升0.9人，各年齡層自殺死亡率也都增加，其中15至24歲及65歲以上自殺死亡率，回到武漢肺炎疫情前水平，而「以固體或液體物質」（含鎮靜安眠藥）自殺死亡，在死因分類上占第4位，顯示持續關注使用藥物自殺及心理健康議題日趨嚴峻。

廖育瑋說，加入嘉義市珍愛生命社區藥局的藥師，都接受珍愛生命守門人訓練課程，如發現情緒低落民眾，以簡式健康量表（BSRS-5）協助心理健康狀態篩檢，提供心理支持及關懷服務與資源轉介，希望藉此降低自殺事件，衛生局同時印製「心事說出來，希望跟著來」關懷小卡，提供心情溫度計測驗、自殺防治求助專線1925及嘉義市社區心理衛生中心（05）2255155，讓民眾隨時獲得心理支持。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

嘉義市32間藥局加入「珍愛生命社區藥局」行列。（嘉市藥師公會提供）

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