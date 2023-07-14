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    阿里山林鐵招考儲備司機、列車長 起薪最高3萬7880元

    阿里山林鐵火車甄選儲備司機員、列車長。（阿里山林鐵及文資處提供）

    阿里山林鐵火車甄選儲備司機員、列車長。（阿里山林鐵及文資處提供）

    2023/07/14 16:27

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕阿里山林業鐵路及文化資產管理處因應明年阿里山林鐵全線通車，今公布甄選22名正取、44名備取包含儲備司機員、列車長及營運人員，起薪30500元至37880元，求職者須通過體能測驗、筆試、口試3關，8月14日至18日受理報名。

    阿里山林鐵及文資處人事室主任黃俊彰表示，此次甄選從業人員包含鐵路服務組站務士12名（備取24名）、車輛養護組工程士10名（備取20名），從中培訓儲備司機員、列車長。

    黃俊彰說，新進人員以營運員級起薪每月30500元至37880元，正式擔任列車長或司機員，就會調陞為中級營運員級，表現優異者得再調陞為高級營運員級，另值勤還有乘務旅費、安全獎金，享有年終工作獎金加考核獎金甲等2.5個月及晉1薪級、休假補助費（國民旅遊卡）、結婚禮金、生育補助、子女教育助學金、在職亡故撫恤金、眷屬喪葬慰問金等待遇。

    黃俊彰表示，考試分三階段進行，第一階段1200公尺負重跑走將於9月2日舉行，11分鐘內男性負重20公斤、女性負重15公斤，通過者才能參加筆試、口試，一律採通訊報名，報名簡章可上官網查詢。

    阿里山林鐵招募員工。（阿里山林鐵及文資處提供）

    阿里山林鐵招募員工。（阿里山林鐵及文資處提供）

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