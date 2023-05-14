林鐵賞螢正夯 遵守秩序才能好好觀賞與拍攝

嘉義阿里山林鐵特有的螢光鐵道美麗畫面。（圖由黃源明提供）

2023/05/14 09:59

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義是全台最主要賞螢聖地，拜阿里山林鐵之賜，螢光鐵道與隧道更是嘉義特有畫面，最近山區螢火蟲大爆發，賞螢遊客絡繹不絕，但有些人缺乏正確觀念影響到觀賞與拍攝品質，「攝影達人」黃源明與「生態達人」王三華同聲呼籲遵守安全與秩序才能快樂賞螢拍照。

黃源明表示，賞螢和攝影的認知差異，往往造成光源的互相干擾，賞螢遊客看到螢光閃閃，透過手機想要拍攝螢火蟲的光點，卻因操作不熟練，反覆拍攝也讓手機的螢幕亮點，形成另一種光害；攝影人因為多採長時間曝光，容易因光源亂入導致拍攝失敗，現場常因溝通協調造成拍攝的糾紛。

黃源明指出，林鐵的螢光鐵道主要是搭配隧道、車站及軌道造型，因為獨特的場景，吸引很多攝影人前來取景，純生態、人帶景、地景補光、疊圖以及縮時攝影等，不同的主題，拍攝模式均需要現場相互協調，建議先做好前置拍攝作業，並提早到達拍攝現場，心平氣和避免衝突。

黃源明強調，螢火蟲出沒的場域都有潛藏的風險，微光照明是安全的必要措施，現在的手電筒普遍採LED高亮度設計，即使調整為紅光還是非常亮，建議行進過程才開啟手電筒照明，到達定點後關閉照明，讓眼睛熟悉賞螢區域，切勿讓光源掃射，這也是尊重現場的賞螢者和攝影人。

王三華說，賞螢及攝影應遵守四不（不干擾、不捕捉、不照明及不進入草叢），尤其下雨過後，青蛙大量出現，往往吸引蛇類覓食，除記得穿著長袖長褲避免蚊蟲叮咬，最好穿上長筒雨鞋，畢竟安全才是最重要的。

阿里山林鐵特有的軌道建物與螢光同框畫面。（圖由黃源明提供）

阿里山林鐵車站軌道的螢光畫面。（圖由黃源明提供）

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