女性執幡、接受點主！禮儀師推性別平等告別式 她感動送別阿嬤

陳苜莉阿嬤的告別式，由孫女翁雲執幡。（記者林宜樟攝）

2023/05/13 22:18

〔記者林宜樟／嘉義報導〕華人傳統喪禮告別式仍存有男尊女卑的觀念，嘉義縣禮儀師許正寶推動性別平等告別式5年多，安排女性家屬捧斗、執幡及請相片，甚至接受點主，他承接的告別式目前已有4成進行性別平等儀式。日前義竹鄉94歲長者陳苜莉告別式，由孫女翁雲為阿嬤執幡、接受點主，她感動地說，「能在阿嬤的最後一程做重要的儀式，我很驕傲」。

居住在鹿草鄉的許正寶43歲，接觸殯葬業30年，擔任禮儀師20年，在嘉義、台南地區具知名度，曾為前總統陳水扁的岳母主持告別式。他說，6年前與某喪家討論告別式時，發現亡者兒子均在外地工作，長期由女兒照顧，但喪禮一切事宜卻全由兒子決定，他詢問女兒意見，女兒只回覆去問兒子，對於長期照顧亡者，卻無法為喪禮作主，透露無奈感受。

許正寶說，傳統告別式重要儀式如捧斗、執幡、封釘、請相片及接受點主，只要家屬有男性，都由男性進行；他推動性別平等，先觀察亡者家屬互動，若兄弟姊妹感情佳，就詢問是否願意由女性參與重要儀式，若家屬認同就進行，有時最年長者為女兒，更安排站前排帶領。

許正寶說，願意進行性別平等儀式的喪家漸多，配合的禮儀公司也認同，然而許多司儀、禮儀公司因擔心家屬、長輩或親友有意見，不主動詢問，也有家屬雖認同理念，但擔心被別人質疑，仍只想照舊。

日前陳苜莉的喪禮，兒子翁榮輝等家屬願意進行性別平等儀式，告別式由孫女執幡、請相片，而傳統儀式兒子站第一排，許正寶則安排兒子女兒均站第一排，傳統儀式男性站大邊（龍邊）、女性站小邊（虎邊），他安排兒子女兒均站大邊；並安排兒子、2名女兒、3名孫女均接受縣長翁章梁點主。

翁雲說，姊妹們從小就受阿嬤疼愛，阿嬤為人善良單純，心中期望全家團結、相互扶持，在阿嬤人生的最後一段路，她能為阿嬤執幡，與妹妹一起接受點主，感動又驕傲。

南華大學生死學系助理教授李慧仁說，傳統社會觀念為傳子，女子嫁人就是外人，在告別式中長子、長孫為重，是為守住香火、傳承家族責任及追求永續，然而現代社會女性經濟能力提高、法律規定遺產分配不分性別，許多女性更是家中支柱，性別平等觀念已提升。

李慧仁說，她參與撰寫內政部喪禮手冊，推動兒女、媳婦都可擔任主祭者，在北部等都會區已較常見到女性擔任告別式重要角色，樂見第一線禮儀師推動進步觀念，承擔責任，適時引導家屬進行性別平等儀式。

禮儀師許正寶（右1）推動性別平等告別式，安排陳苜莉阿嬤的孫女翁雲執幡。（記者林宜樟攝）

禮儀師許正寶（後右一）推動性別平等告別式，安排陳苜莉阿嬤的兒子、女兒及孫女共同接受嘉義縣長翁章梁點主。（記者林宜樟攝）

禮儀師許正寶推動性別平等告別式多年。（記者林宜樟攝）

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