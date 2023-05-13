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    首頁　>　嘉義縣

    世界候鳥日 布袋鹽田濕地種樹護鳥

    高雄鳥會與彰化銀行員工種樹。（高雄鳥會提供）

    高雄鳥會與彰化銀行員工種樹。（高雄鳥會提供）

    2023/05/13 20:55

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕今天是世界候鳥日，嘉義縣布袋鹽田濕地是重要候鳥棲息地，認養布袋鹽田濕地的高雄市野鳥學會今天與彰化銀行合作，在鹽田種下欖仁樹和草海桐，期待未來樹苗長大後，能形成良好的防風遮蔽效果，成為人鳥之間的自然友善屏障，提升濕地環境品質。

    財政部國有財產署為增進國有非公用邊際土地管理效益，達成環境永續經營，篩選位於海岸地區、濕地、埤塘、山區國有非公用土地提供有意認養的環保團體進行認養，並為認養團體尋覓財源，積極媒合公股銀行贊助。今年高雄鳥會獲得第一銀行、彰化銀行、台灣中小企業銀行的資金贊助，銀行與高雄鳥會合作辦理環境工作假期，鼓勵員工參與，出錢出力為台灣的生態保育盡心力。

    彰化銀行員工今天由高雄鳥會帶領到布袋十區鹽田，先藉由預先設置的巢蛋模型讓大家在現場認識俗稱「土鳥仔」的東方環頸鴴繁殖棲地，說明棲地改善的重要性，接著一同種樹。彰化銀行南區營運處處長吳美惠說，企業講求ESG與永續發展，希望地球能永續，小事可以慢慢影響更多人，讓地球更好，而種下小樹苗，也代表彰銀茁壯成長。

    高雄鳥會說，「世界候鳥日」強調保護候鳥及其棲息地的必要性，提醒全世界對候鳥面臨的威脅及其生態重要性，還有國際合作保護牠們的必要性，台灣位處東亞澳候鳥遷徙線上，布袋鹽田濕地每年南來北往的度冬與過境水鳥約有2到4萬隻，鹽田濕地對候鳥的棲息具有相當的重要性。

    高雄鳥會認養布袋鹽田濕地，與嘉義縣政府合作，每週環境巡查，朝向「棲地經營管理」、「調查及巡守」、「改善基礎設施」、「推動公民參與及培力」四大項目經營改善，期待未來能有更多企業投入，落實企業永續發展的理念。

    高雄鳥會與彰化銀行員工到布袋鹽田濕地種樹。（高雄鳥會提供）

    高雄鳥會與彰化銀行員工到布袋鹽田濕地種樹。（高雄鳥會提供）

    高雄鳥會與彰化銀行人員到布袋鹽田濕地觀察鳥類及種樹。（高雄鳥會提供）

    高雄鳥會與彰化銀行人員到布袋鹽田濕地觀察鳥類及種樹。（高雄鳥會提供）

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