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    首頁　>　嘉義縣

    豆田即景！撿拾漏採毛豆 自用、賺外快兩相宜

    民眾展示其撿拾到的毛豆戰利品。（記者蔡宗勳攝）

    民眾展示其撿拾到的毛豆戰利品。（記者蔡宗勳攝）

    2023/05/13 13:13

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣六腳、太保等地區契作毛豆進入收穫期，由於使用機器採收難免會漏採，洋溢著濃濃人情味的鄉下，豆田主人都會開放自由撿拾，有些人只採拾自家食用和送親友的份量，有些人則賣給盤商賺外快，手腳俐落又勤快的1天可賺上2000元。

    陳姓農友表示，絕大部份的毛豆田都採契作方式，「白豆」1公斤9元，「黑豆」1公斤10元，1分地收成量在1000公斤上下，每分地利潤約1、2000元左右，雖然不是很好，但比較省工，而由機器採收難免會遺漏，但要雇工撿拾豆株上遺漏的毛豆，人工成本太高划不來，乾脆開放給有需要的人去撿拾。

    陳姓農友進一步說，毛豆自動採收機功能性愈來愈好，漏採率並不高，但如果是下雨天或下雨過後，土地比較泥濘，會影響到自動採收機的行進軌道，比較接近地面部分往往就會漏採，但因為採收時程都已排定，除非是下大雨無法工作，否則也只能硬著頭皮採收了。

    黃姓民眾指出，正常採收的毛豆田漏採量確實不多，但對於要採來自己食用或和親友分享已經足夠，如果幸運遇到雨後採收的豆田，只要撿拾一個小時就有10來斤的戰利品，算是另類的豐收了；有些想要賺外快者，就會到處巡邏再鎖定漏採量多的豆田，手腳俐落者1天可以撿逾百台斤，小販1斤收購18元，就有約2000元的收入，也是一種小確幸了。

    民眾到機器採收後的毛豆田撿拾漏採的毛豆。（記者蔡宗勳攝）

    民眾到機器採收後的毛豆田撿拾漏採的毛豆。（記者蔡宗勳攝）

    機器採收漏採的毛豆。（記者蔡宗勳攝）

    機器採收漏採的毛豆。（記者蔡宗勳攝）

    機器採收漏採的毛豆。（記者蔡宗勳攝）

    機器採收漏採的毛豆。（記者蔡宗勳攝）

    民眾展示撿拾的毛豆戰利品。（記者蔡宗勳攝）

    民眾展示撿拾的毛豆戰利品。（記者蔡宗勳攝）

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