朴子溪自行車道預約阿勃勒黃色地毯 翁章梁偕網紅邀來「嘉」

朴子溪自行車道阿勃勒即將滿開。（記者蔡宗勳攝）

2023/05/13 11:57

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣朴子溪自行車道，在蒜頭、潭墘間有段阿勃勒大道，目前正陸續綻放，預計再過幾天就會爆開，屆時阿勃勒落英繽紛會形成美麗的黃色地毯，嘉義縣長翁章梁今天與網紅拍攝宣傳影片，邀請大家來嘉義漫遊，笑說「來嘉就不想回家」。

翁章梁表示，朴子溪自行車道全長25公里，東起蒜頭蔗埕文化園區，西至東石漁人碼頭，串聯故宮南院、蒜頭糖廠、用九柑仔店以嘉166縣道為分界，東段由台糖廢鐵道改建而成，途經六腳鄉蒜頭，沿路是農村田園風光；西段以朴子溪北岸堤防為基軸，主要景觀多為河川生態及漁村風光，可說涵蓋平原鄉村以及海岸漁村，是相當適合全家人全齡的自行車道。

翁章梁指出，朴子溪自行車道阿勃勒即將滿開，歡迎大家帶著媽媽、家人一起來來嘉共度母親節，在靜謐又溫馨、金黃又美麗的阿勃勒自行車道騎車、賞花，再順遊用九柑仔店、成豐社區講堂以及故宮南院，體驗在地美食拍照打卡，與家人同遊回憶無價。

結合6月3日世界自行車日，縣府文化觀光局邀請單車網紅「夏美」及」penny」來拍攝影片，翁章梁特地到阿勃勒大道會合，一起宣傳嘉義單車旅遊。

翁章梁說，嘉義的花季非常出名，從櫻花、紫藤花、花旗木到阿勃勒應有盡有，現正阿勃勒當季盛開，花期大約有20幾天；而從蒜頭糖廠到東石漁人碼頭的路上有一條很棒的自行車道，車道兩旁夾雜盛開的阿勃勒樹、像是在歡迎遊客來親子旅遊，想帶孩子騎車都很適合。

翁章梁表示，今天合作的單車網紅們都不是第一次來嘉義，但都是第一次來到阿勃勒盛開的自行車道，從她們的表情就可以看出充滿驚喜，遊程有漫遊、紓解身心靈的效果，自行車愛好者推薦，實在不能錯過。

夏美、Penny都一致好評推薦，朴子自行車道平坦舒適好騎，很適合安排一整天親子闔家遊玩。

陳姓攝影師強調，阿勃勒爆開時花序飽滿，滿樹鮮黃的畫面美不勝收，下雨過後花掉落滿地的黃色地毯，更是攝影人的最愛，都趕在未經踩踏前狂拍，唯美的鏡頭充滿著詩情畫意。

嘉義縣長翁章梁（中）與單車網紅夏美（左）及penny在朴子溪自行車道阿勃勒大道騎腳踏車宣傳。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長翁章梁（中）與單車網紅夏美（左）及penny宣傳嘉義縣單車遊。（記者蔡宗勳攝）

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