說好的通車又跳票！嘉義東石臥龍橋完工再延一個月

臥龍橋通車時間一延再延。（記者林宜樟攝）

2023/05/12 22:00

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉臥龍橋橋底過低，易阻礙排水，縣府獲中央補助，以1億4000多萬元經費興建新橋，2021年9月動工，原訂去年底完工，但工程延宕，今年2月將完工通車日延期到今天（5月12日），但包商工班調度不足、機具故障延誤，今天並未通車，再延期到6月12日，居民憂心1個月後仍無法通車，縣府建設處長郭良江說，已控管工程期程，應能準時通車。

縣議員翁聰賢說，位於縣道157線的臥龍橋連接東石鄉與布袋鎮，是布袋過溝地區居民重要聯外交通要道，但完工通車日期一延再延，現在又延一個月，縣府、包商均未與地方說明，造成民怨。

翁聰賢說，臥龍橋改建工程施工已久，附近住戶反映工程單位灑水未落實、經常塵土飛揚，請縣府加強監督工程施工品質與期程管控，若有延宕，必須先與地方民代、居民溝通說明。縣議員姜梅紅也說，地方期待能如期完工，但既期待又怕受傷害，並要求包商需負起延宕工期責任。

縣府建設處長郭良江說，臥龍橋改建工程原訂今天完工通車，因廠商工班調度不足、機具故障而延誤工期，影響到管線進場時間，加上天候因素，因而再延期；目前施工進度約80％，正施作布袋端主線引道擋土牆與回填路基加高、自來水進場施工及橋梁護欄等工項。

地方擔心通車日期再跳票，郭良江說，目前控管5月26日完成路面鋪設、27日完成標誌標線劃設，後續辦理驗收，應能準時於6月12日開放通車；由於目前廠商已逾預定竣工日期，後續將依契約規定扣罰廠商逾期違約金。

臥龍橋目前仍在施工。（記者林宜樟攝）

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