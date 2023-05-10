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    民雄東興村長同票「抽籤PK」 落選人提當選無效之訴翻盤

    嘉義地方法院判決張政僑當選無效，可上訴。（資料照）

    嘉義地方法院判決張政僑當選無效，可上訴。（資料照）

    2023/05/10 19:45

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕去年11月26日嘉義縣民雄鄉東興村長選舉，2號候選人張政僑與1號候選人翁有義都獲得185票，經抽籤由張政僑當選，落選的翁有義質疑開票時監察員違法認定同時圈選2個候選人的選票為有效票，導致得票數相同，影響選舉結果，提出當選無效之訴，經勘驗有爭議選票，嘉義地方法院今天判決張政僑當選無效，全案可上訴。

    嘉義地院說，經會同張男、翁男逐一勘驗選票，9張有爭議的選票中，有1張選票在1、2號候選人共用空間有2個圈印，應是同時圈選2個候選人，依公職人員選舉罷免法選罷法規定，並參酌無效票圖例（5）、（6），應為無效票。

    嘉義地院指出，張男雖抗辯選票有2個圈印相疊，應該是蓋印後不小心移動形成，然而法官認為，其中一個圈印明顯，另一個圈印不明顯，且一部分圓弧紅色痕跡跨越2號候選人圈選欄格線內，可辨識是圈選工具所蓋印，且兩圈印不在疊折反印方向位置，又無其他證據可證明為他選票重疊沾染，認為是同時圈選2個候選人，應屬無效票，因此張男得票數185票應扣除該張無效票，有效選票應為184票，翁男得票數維持185票。

    此外，嘉義縣大林鎮西結里里長蔡宜靜去年11月26日選舉獲241票，與落選的對手、2號候選人陳建昌僅差1票，陳男主張有票數誤記可能，2人票數僅相差1票，無效票卻多達12張，如果有1張可認定為陳男有效票，足以影響選舉結果，陳男因此提告當選無效，嘉義地院今駁回。

    嘉義地院會同蔡女、陳男勘驗選票，除其中1張投給陳男的選票，因右下角遭撕毀，經合議庭認定為無效票，應自陳男有效票數中扣除外，其餘有效票張數均與原選務機關認定相同，另12張無效票經勘驗認定仍屬無效票。

    嘉義地院法官認為，經勘驗認定有效票、無效票後，陳男240張票應再扣除1張為239票，蔡女有效票數不變，陳男提當選無效之訴無理由，應予駁回。

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