嘉義「鳳梨采風趣」5/20登場 自動削皮機速度讓人驚嘆

嘉義縣長翁章梁（中）使用自動削皮機削鳳梨。（記者林宜樟攝）

2023/05/10 16:52

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣是國內重要鳳梨產地，5月是嘉義金鑽鳳梨成熟，品質最佳的時節，民雄鄉農會將在5月20日在中正大學正門口廣場公園停車場舉辦「食當季～享在地～鳳梨采風趣」活動，行銷香甜鳳梨，今天宣傳記者會上展示鳳梨自動削皮機，幾秒鐘就快速處理好鳳梨皮，讓在場來賓驚嘆。

民雄鄉農會總幹事陳加茂、縣長翁章梁、農糧署南區分署長羅正宗、縣議員林淑完、陳文忠出席宣傳活動，並進行削皮大比拚，翁章梁還使用自動削皮機與手工削皮人員拚速度。

陳加茂說，民雄鄉農會先前在推廣鳳梨活動時使用自動削皮機，吸引許多民眾圍觀，邊吃鳳梨邊拍照，並提供現買現削免費服務，參展鳳梨天天完售；他說，提供鳳梨削皮服務，可提高消費者購買意願，只要將鳳梨去頭尾，放上機器後幾秒鐘鳳梨皮就削得乾乾淨淨。

嘉義縣府農業處表示，金鑽鳳梨最早推廣起源地就是在民雄鄉，全縣鳳梨種植面積約1500公頃，是全國第3大產區，主要產區在民雄、大林、中埔、竹崎、新港等鄉鎮，其中民雄鄉的種植面積將近750公頃佔全縣一半。鳳梨營養價值高、富含膳食纖維、甜美多汁，可以鮮食也可以入菜，現正是嘉義金鑽鳳梨盛產期，還有特殊品種的芒果鳳梨、玉蘭花鳳梨也採收上市，隨著節氣變化，後續將會有碩大甜美的西瓜鳳梨和牛奶鳳梨陸續上市，採收期可持續到10月上旬。

民雄鄉農會推廣部主任賴國忠表示，鳳梨還可做成盆栽，將切下的鳳梨尾整理後以水草包覆底部，就做成療癒身心的鳳梨水苔球，每週澆水1次，可變成綠色盆栽，等到水苔球生根後，可移植到土裡定植，2年左右就能採收。

民雄鄉農會說，5月20日活動內容包括鳳梨家族大集合、鳳梨水苔球DIY、免費鳳梨冰棒品嘗、家政班與社區表演及農民直售鮮採鳳梨、農特產品、美食等，歡迎民眾前來品嚐。

嘉義縣是國內知名鳳梨產地。（記者林宜樟攝）

民雄鄉農會將在5月20日在中正大學門口前廣場旁停車場舉辦鳳梨行銷推廣活動。（記者林宜樟攝）

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