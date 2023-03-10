台灣國際蘭展景觀佈置競賽 嘉大「蘭花世界恐龍大冒險」獲冠

嘉義大學園藝學系師生以「蘭花世界恐龍大冒險」榮獲第4屆全國盃青農教育蘭花景觀佈置競賽第一名。（嘉義大學提供）

2023/03/10 14:58

〔記者王善嬿／嘉義報導〕台灣國際蘭展在台南市後壁區烏樹林蘭花生物科技園區展出，嘉義大學園藝學系師生以「蘭花世界恐龍大冒險」為佈景主題，運用紅色腎藥蘭、石斛蘭、狐狸尾蘭等蘭花，模擬火山、瀑布、飛行中的翼龍等，配合恐龍音效，用聽覺帶入視覺，打造彷彿被蘭花包圍的恐龍世界，在「第4屆全國盃青農教育蘭花景觀佈置競賽」拿下第一名。

另一個作品「侏羅奇緣」將蘭花設計成與人共榮的空間，結合枯山水景觀，抱走佳作獎項。

除蘭花景觀佈置競賽表現亮眼，嘉大園藝學系蝴蝶蘭育種團隊，培育斑點線條花大唇瓣蝴蝶蘭新穎品系，以植株型態優美、花型飽滿、質地細膩且斑點明亮，吸引評審青睞，獲今年蘭展蝴蝶蘭斑點線條花組個體花競賽第一獎；嘉大技轉品種「嘉大辛尼亞」，由龍鼎生命生物科技公司參展，也獲黑斑迷你花組競賽第一獎。

嘉大蝴蝶蘭育種計畫主持人兼農學院院長沈榮壽表示，園藝技藝中心致力於蝴蝶蘭育種與研究，今年同時2個品種（系）獲第一獎，顯現蝴蝶蘭育種厚實量能；未來將深耕蘭花特色人才培育，如此次參加景觀競賽同學，發揮蘭花專業及景觀規劃設計功力，獲得臺灣頂尖花藝設計評審委員肯定獲獎，實屬不易。

「侏羅奇緣」榮獲第4屆全國盃青農教育蘭花景觀佈置競賽佳作。（嘉義大學提供）

嘉大園藝學系蝴蝶蘭育種團隊以斑點大唇瓣蝴蝶蘭新穎品系，獲今年台灣國際蘭展蝴蝶蘭斑點線條花組個體花競賽第一獎。（嘉義大學提供）

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