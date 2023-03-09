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    首頁　>　嘉義縣

    嘉義刑警要臉書管理員電話 刑大說明非詐騙

    嘉義縣警察局偵查佐向臉書社團管理員索取聯絡電話。（朴子民意觀察站提供）

    嘉義縣警察局偵查佐向臉書社團管理員索取聯絡電話。（朴子民意觀察站提供）

    2023/03/09 17:52

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市、東石鄉最近有多位臉書社團管理員，接獲朴子分局偵查隊人員要聯絡電話，有部分管理員認為電話是個資而未提供，不應隨便給予他人知曉；嘉義縣警察局刑大說明，確實是請偵查隊犯罪預防宣導承辦人員向各地方臉書社團管理員建立聯絡管道，警民合作，若發生臉書貼文有假工作、假買賣等詐騙案件時，可立即聯繫管理員下架文章，避免更多人受害。

    臉書社團「朴子民意觀察站」管理員昨貼文，指朴子分局偵查隊人員向他要聯絡電話，因警方需要各地方社團管理員聯絡資訊，但他認為「電話怎能隨便給人家」，也表示其管理的社團是反詐騙績優社團，並要社員慎防防詐騙集團假藉各種身分騙取個資。

    嘉義縣刑大說明，因網路假訊息盛行，且許多詐騙集團利用臉書張貼假工作、假買賣文章，造成許多民眾被詐騙，因此請各分局偵查隊向各地方臉書社團管理員詢問電話，方便建立聯絡管道，若有民眾被詐騙時，就可迅速聯繫。刑大強調，詢問臉書社團管理員電話等聯絡方式，並非強制，目的是警民合作，當有民眾報案，確認被詐騙時，可立即請管理員下架文章，減少民眾繼續被詐騙的機會，若管理員不願提供，也請管理員加強社團管理，避免假訊息、假工作及假買賣文章讓更多人受害。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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