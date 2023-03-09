先見之明！他家養雞週產逾200顆蛋 如今供不應求

嘉義縣議會前秘書長黃尚文退休後養蛋雞，週產逾200多顆蛋，與朋友分享。（記者蔡宗勳攝）

2023/03/09 13:37

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕雞蛋供不應求出現搶蛋亂象，最近不少人掀起養蛋雞自給自足風潮，嘉義縣議會前秘書長黃尚文退休後在自家農地養雞、鴨、鵝等動物，「獨享不如分享」將蛋贈與友人，但往往「供過於求」，不過，這陣子漸漸變成供不應求；黃尚文認為，中央應正視季節性缺蛋成常態，專案輔導舊雞舍轉型，採新式養雞設備，化解民怨及解決蛋荒。

黃尚文3年前自議會秘書長職務退休，在自家農地養了雞、鴨、鵝等動物，甚至有朋友送了兩頭黃牛，讓迷你快樂牧場熱鬧滾滾，值得一提的是，黃尚文養動物並不殺來食用，所生的蛋則是送給來訪的親友，由於這些雞、鴨、鵝活動空間大，所產的蛋比市面賣的好吃許多，友人笑說「吃了秘書長送的雞蛋，就無法再吃超市買的蛋了」。

黃尚文快樂牧場以蛋雞為大宗，每天大約可下30至40顆蛋，這波全台大缺蛋，這些快樂雞蛋也成為最佳伴手禮，受贈的友人笑著說他有遠見，養雞以備不時之需，黃尚文則對於好東西能與好朋友分享，笑的更快樂。

對於空前嚴重的「蛋危機」，黃尚文表示，國內不僅屢傳季節性的缺蛋，甚致雞肉價格也漲個不停，由於蛋、雞肉供應無虞與價格平穩，是相當重要

的課題，政府應真的苦民所苦，而目口惠而實不至，因為依全台目前所訂定的畜牧場管理條例導致很多新式雞舍無法興建，老舊雞舍也往往受限法令無法轉型，新的不來，舊的無法改善，致蛋、雞肉供不應求，價格也節節上揚，消費大眾怨聲載道。

黃尚文強調，政府如果能專案輔導舊雞舍轉型採用新式養雞設備，由源頭先改善飼養環境，不僅解決老舊雞舍對環境造成的污染，還能減少感染禽流感的機率，最重要的是可以減緩缺蛋及雞肉上漲問題的持續發生，因而健全國內養雞事業是刻不容緩的議題。

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