看過來！花季登場前 阿里山國家森林遊樂區最新花況

阿里山工作站是賞櫻首選。（圖由黃源明提供）

2023/03/09 09:42

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕年度盛會阿里山花季將於3月10日至4月10日熱情迎賓，花季登場前夕，「櫻花達人」黃源明特地整理國家森林遊樂區最新花況與大家分享並做為上山賞花參考，黃源明發現疑因日夜溫差大，櫻花有凍冷減緩現象，原本應該謝幕的櫻花還有不錯的花況，眾所注目的染井吉野櫻櫻王預計下週才會甦醒。

黃源明表示，可能是受日夜溫差大的影響，目前櫻花的花況有凍冷減緩現象，加上乾旱缺水，已盛開的櫻花包括石棹附近的昭和櫻，以及遊樂區內的粉色系櫻花，幾乎都還維持可觀的花況（往年花期早就結束了），不過花期拉長卻導致花色偏淡。

花季第一個週末假日賞花推薦景點有阿里山工作站、沼平公園、香林服務區、木蘭園、阿里山火車站、森之道、旅社區等，其中阿里山工作站是賞櫻首選，盛開的櫻花有唐實櫻、緋寒櫻、霧社櫻及粉色系櫻花，都環繞在櫻王的周邊，色彩繽紛，滿樹花苞的櫻王預估下週就會有動靜。

沼平公園的櫻花主要是在車站周邊及公園內的詩路沿線，車站周邊可以搭配沼平線的小火車入鏡，公園內除了盛開的緋寒櫻及粉色系櫻花，還有文學大師的阿里山作品，讓賞花增添更多的文學氣質；香林服務區的粉色系櫻花在受鎮宮對面，剛好可以在櫻花樹下休息用餐。

木蘭園除招牌的白木蘭盛開，順著環繞木棧道走一圈，會經過遊樂區內最大棵的霧社櫻，坐在櫻花樹下欣賞木蘭園的花況是推薦的賞花意境；森之道是從第一管制站進入，沿著木棧道來到員工宿舍，就會看到霧社櫻盛開的花況，預估下週會進入滿開期。

阿里山火車站旁的緋寒櫻滿開，是目前遊樂區內緋寒櫻花況最密集的區域；旅社區有最晚盛開的唐實櫻，剛好分布在旅社區的前中後等路段，靠近村辦公處還有緋寒櫻盛開。

花季期間，嘉義縣衛生局為提供旅客完善醫療資源，強化山區醫療資源整備，香林衛生室及石棹醫療站提供24小時服務；阿里山鄉衛生所提供門診及視訊診療，確保民眾安心出遊、平安賞花。

阿里山工作站是花季的賞櫻首選。（圖由黃源明提供）

祝山車站的櫻花盛開。（圖由黃源明提供）

森之道的白色系櫻花盛開。（圖由黃源明提供）

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