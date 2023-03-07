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    植樹節將至 大湖國小種樹打造蝴蝶生態校園

    大湖國小師生種蜜源植物，要打造蝴蝶生態校園。（圖由大湖國小提供）

    大湖國小師生種蜜源植物，要打造蝴蝶生態校園。（圖由大湖國小提供）

    2023/03/07 15:12

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕3月12日植樹節將近，嘉義縣番路鄉大湖國小今天進行植樹節活動，師生一同在校園內種下芭樂樹、高士佛澤蘭等蝴蝶幼蟲食草及蜜源植物，由學生認養自己種下的樹苗，準備將大湖國小打造成蝴蝶生態校園。

    大湖國小位於山區，為讓校園環境更適合蝴蝶棲息、生長，學生就近觀察蝴蝶生態，學校準備芭樂樹、檸檬樹、高士佛澤蘭等食草及蜜源樹苗，規劃出蝴蝶廊道，師生挖土埋樹苗，每位學生認養一株，有下田經驗的孩子順利將樹苗埋入土中，有些學生經過老師指導後終於種成。學生邱郁涵表示，植樹活動能認識校園之美，她種下許願藤，也許下心願，希望每個同學跟這棵植物一樣都健康平安長大。

    大湖社區發展協會總幹事姚偉文表示，大湖國小近年來結合社區資源，設計地方特色課程，為營造大湖蝴蝶村，讓小朋友認識蝴蝶生態，直接在校園內廣植食草、蜜源植物，營造蝴蝶居住環境，學生親身參與復育活動，貼近大自然，待開花結果後，大湖國小將變成一座蝴蝶校園，學生們可在滿是蝴蝶的校園上課。

    大湖國小校長李奕龍表示，學校去年配合社區進行複育，吸引紫斑蝶、青斑蝶等許多蝴蝶現身，今年再將原有植樹範圍擴大，並打造大湖校園「湖」蝶綠廊，希望學生從中學會環境及生態的維護。教導主任邱煌仁表示，藉由校園種樹活動讓孩子們知道，多種樹將有助於減緩地球暖化，為地球盡一份心力。

    大湖國小師生種蜜源植物，要打造蝴蝶生態校園。（圖由大湖國小提供）

    大湖國小師生種蜜源植物，要打造蝴蝶生態校園。（圖由大湖國小提供）

    大湖國小的賞蝶廊道。（圖由大湖國小提供）

    大湖國小的賞蝶廊道。（圖由大湖國小提供）

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