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    阿里山花季將登場 嘉義縣警方公布交管措施

    阿里山花季將於3月10日登場。（嘉義林管處提供）

    阿里山花季將於3月10日登場。（嘉義林管處提供）

    2023/03/07 10:52

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕由嘉義林區管理處舉辦的阿里山花季，將於3月10日起展開至4月10日，嘉義縣警察局配合交通部公路總局，今天公布台18線交通管制措施，而嘉義林管處將在台18線90公里至95公里處規劃免費接駁，遊客可將車輛停放於路旁停車格，轉搭接駁車前往遊樂園區大門口，並請注意停車秩序。

    嘉義縣警方公布阿里山花季交管措施，重點疏運日期及時段為星期例假日及清明節連續假期（3月11、12、18、19、26日及4月1、2、3、4、5、8、9日，共12日），於早上6點到11點實施交通管制。

    搭乘遊覽車團客，於管制時段內請先至台18線29公里處（過五虎寮橋）處購票入園，停等購票時，乘客請勿下車任意橫越道路，以免發生危險並阻礙交通。

    散客請搭乘大眾運輸工具及轉乘接駁客運前往，管制時段於台18線66公里（湖底）處限制小客車上山，持相關證明文件如通行證、工作證或住宿證等及特殊情形如婚喪喜慶等除外。小型車請停放於台18線61公里旁樂野服務區停車場或後方空地，計有停車格441格，再轉乘接駁車上山。

    嘉義縣警局提醒，花季期間將吸引大量人、車潮上山賞花，請遊客配合相關交通疏運及管制措施，多利用非假日離峰時刻上山，或轉搭大眾運輸工具，如嘉義縣公車處於高鐵嘉義站及台鐵嘉義站規劃有賞花接駁專車。警方加強台18線沿線交通疏導工作，並將同時嚴加取締違規跨線超車、逆向行駛、違規停車等行為，以確保交通順暢安全。

    阿里山花季即將登場，嘉義縣警方公布交管措施。（嘉義縣警察局提供）

    阿里山花季即將登場，嘉義縣警方公布交管措施。（嘉義縣警察局提供）

    阿里山花季即將登場，嘉義縣警方公布交管措施。（嘉義縣警察局提供）

    阿里山花季即將登場，嘉義縣警方公布交管措施。（嘉義縣警察局提供）

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