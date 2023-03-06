室內自主戴口罩新制上路 嘉縣市學校9成以上師生仍戴緊緊

嘉市嘉北國小學生上體育課，半數脫下口罩、擺脫悶熱。（記者王善嬿攝）

2023/03/06 17:45

〔記者王善嬿／嘉義報導〕校園室內自主戴口罩新制今天上路首日，嘉義縣、市多所國中小校約9成以上師生，在室內仍戴著口罩，不過下課及體育課時，半數以上學生脫口罩活動，開心大口呼吸。

嘉北國小校長侯怡如表示，上週配合嘉義市政府教育處向家長以文字、簡訊宣導，今天上午召開兒童朝會，也再次提醒、鼓勵學生辨別可脫戴口罩時機，不過學童已戴口罩戴成習慣，有9成5以上學生在室內上課仍戴著口罩；針對可能因在意同儕看法而不敢脫口罩學生，也已請導師、輔導老師多觀察學生行為，及時提供協助及輔導因應。

嘉北國小五年級鄭姓學生說，戴口罩很悶熱，如今終於能脫下口罩，覺得很輕鬆；同年級黃姓學生說，由於媽媽交代，在教室內仍戴口罩預防感冒，但在戶外可以脫下口罩，很開心。

嘉義縣竹崎高中校長蘇淵源表示，因教室內空間較封閉，約9成學生自主戴口罩上課，體育課因是在戶外活動，半數以上學生脫下罩運動，學生都反映脫下口罩好舒服自在。

嘉義縣民雄鄉松山國小校長曾月照說，上週就鼓勵孩子學習辨別不用戴口罩，以及如搭乘交通接駁車、到健康中心等須戴口罩情形，今天學生因戴口罩成習慣，在室內上課仍9成學生戴口罩，不過在戶外上體育課幾乎都脫下口罩，暢快呼吸。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法