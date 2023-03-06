為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　嘉義縣

    室內自主戴口罩新制上路 嘉縣市學校9成以上師生仍戴緊緊

    嘉市嘉北國小學生上體育課，半數脫下口罩、擺脫悶熱。（記者王善嬿攝）

    嘉市嘉北國小學生上體育課，半數脫下口罩、擺脫悶熱。（記者王善嬿攝）

    2023/03/06 17:45

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕校園室內自主戴口罩新制今天上路首日，嘉義縣、市多所國中小校約9成以上師生，在室內仍戴著口罩，不過下課及體育課時，半數以上學生脫口罩活動，開心大口呼吸。

    嘉北國小校長侯怡如表示，上週配合嘉義市政府教育處向家長以文字、簡訊宣導，今天上午召開兒童朝會，也再次提醒、鼓勵學生辨別可脫戴口罩時機，不過學童已戴口罩戴成習慣，有9成5以上學生在室內上課仍戴著口罩；針對可能因在意同儕看法而不敢脫口罩學生，也已請導師、輔導老師多觀察學生行為，及時提供協助及輔導因應。

    嘉北國小五年級鄭姓學生說，戴口罩很悶熱，如今終於能脫下口罩，覺得很輕鬆；同年級黃姓學生說，由於媽媽交代，在教室內仍戴口罩預防感冒，但在戶外可以脫下口罩，很開心。

    嘉義縣竹崎高中校長蘇淵源表示，因教室內空間較封閉，約9成學生自主戴口罩上課，體育課因是在戶外活動，半數以上學生脫下罩運動，學生都反映脫下口罩好舒服自在。

    嘉義縣民雄鄉松山國小校長曾月照說，上週就鼓勵孩子學習辨別不用戴口罩，以及如搭乘交通接駁車、到健康中心等須戴口罩情形，今天學生因戴口罩成習慣，在室內上課仍9成學生戴口罩，不過在戶外上體育課幾乎都脫下口罩，暢快呼吸。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    校園口罩解禁首日 台南多數學生仍戴口罩
    2023/03/06 15:04

    校園口罩解禁首日 台南多數學生仍戴口罩
    校園口罩解封 高雄學生仍多習慣戴、壽山國中彩繪口罩贈親師生
    2023/03/06 14:40

    校園口罩解封 高雄學生仍多習慣戴、壽山國中彩繪口罩贈親師生

    玉山莒光盃邀你一起為台灣排球加油
    學校室內口罩令解禁首日 小學生連「大下課」都戴好戴滿
    2023/03/06 11:58

    學校室內口罩令解禁首日 小學生連「大下課」都戴好戴滿
    校園口罩令鬆綁！哪些情況仍要佩戴一次看
    2023/03/06 06:45

    校園口罩令鬆綁！哪些情況仍要佩戴一次看
    校園口罩今起鬆綁 最快月底輕症免隔
    2023/03/06 05:30

    校園口罩今起鬆綁 最快月底輕症免隔
    嘉義縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播