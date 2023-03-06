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    首頁　>　嘉義縣

    東京國際食品展明開展 翁章梁力推「嘉義優鮮」農產

    中華民國對外貿易發展協會今日在日本東京皇宮酒店辦理「東京國際食品展—台灣館行前記者會」。（嘉義縣政府提供）

    中華民國對外貿易發展協會今日在日本東京皇宮酒店辦理「東京國際食品展—台灣館行前記者會」。（嘉義縣政府提供）

    2023/03/06 17:24

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕日本東京國際食品展明天（3月7日）開展，為期四天，共有136家業者參與，台灣9個縣市政府各自組團參加，嘉義縣長翁章梁率團前往，在今日的行前記者會力推「嘉義優鮮」農產品；翁章梁指出，嘉義縣有8家食品業者參展，帶來32項產品，期望讓日本人民能夠愛上台灣的農產，讓台日關係越來越好。

    中華民國對外貿易發展協會今天在日本東京皇宮酒店辦理「東京國際食品展—台灣館行前記者會」，翁章梁與外貿協會秘書長王熙蒙、經濟部次長陳正祺、駐日代表謝長廷、農委會副主委陳駿季、高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米、立委陳明文、蔡易餘、王美惠、蘇治芬、邱議瑩等出席盛會。

    翁章梁今天搶先曝光嘉義館亮點產品「烏魚子」，他說，嘉義縣是全台灣烏魚養殖大本營，因為嘉義縣位處北回歸線通過的黃金地帶，擁有優良的養殖環境，讓烏魚肥美健康，加上充足海風和冬陽，是製作頂極烏魚子的生產基地。

    翁章梁提到，手上展示的8兩重烏魚子，是由養殖3年以上的烏魚產卵，形狀飽滿、色澤澄紅，口感綿密彈牙，還帶點鹹甜酥香的風味。

    嘉義縣政府農業處表示，日本是台灣的主力消費市場，嘉縣府與嘉義優鮮業者一同努力，將優良農產推廣給更多的日本消費者，為了籌備東京國際食品展，眾人拿出山海最好的產品，除了烏魚子外，還有鳳梨、虱目魚、鵪鶉蛋、果乾、油品醬料及休閒食品，嘉縣業者將用嘉義人最熱情的心，接待第一線買家。

    嘉義縣長翁章梁（中）、立委陳明文（右）及蔡易餘（左）推銷嘉義農產。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣長翁章梁（中）、立委陳明文（右）及蔡易餘（左）推銷嘉義農產。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣長翁章梁（右）參與東京食品展。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣長翁章梁（右）參與東京食品展。（嘉義縣政府提供）

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