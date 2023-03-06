黑面琵鷺中捕獸夾飛行 鳥友憂心盼救援

鳥友詹惠娟發現黑面琵鷺被捕獸夾夾住。（詹惠娟提供）

2023/03/06 11:12

〔記者林宜樟／嘉義報導〕保育類鳥類黑面琵鷺，每年冬季來台灣過冬，最近正是北返季節，鳥友詹惠娟昨在嘉義縣布袋鎮新塭地區觀察時，發現一隻黑面琵鷺右腳被捕獸夾夾住，雖仍可飛行，但非常擔心牠的安危，嘉義縣政府農業處與高雄市野鳥學會人員今天正在搜尋，希望能找到受傷黑琵，帶回治療。

詹惠娟說，昨天下午在新塭地區觀察黑面琵鷺，發現這隻受傷的黑琵，她拍下黑琵在藍天下飛行的畫面，腳上夾著捕獸夾，令人痛心，她已通報相關單位，在臉書發文「當你飛起的那一刻，終於明白你不覓食不找同伴的無奈與無助，祈願你能遇見能幫你解決難題的專業人士」，網友留言「太可憐了~希望能被救援成功~」。

布袋鹽田濕地是黑面琵鷺過冬棲息地，目前由嘉義縣政府與高雄市野鳥野鳥學會合作認養，進行生態保育，去年黑面琵鷺在此過冬數量創新高，目前布袋鹽田濕地周邊還有400多隻黑琵棲息，許多黑琵已經換上繁殖羽，頭後的長飾羽非常漂亮，牠們正在覓食儲存能量，準備北返。高雄鳥會專員歐玉嵐表示，台南地區曾有鳥友發現被捕獸夾夾住的黑琵，昨天被發現的黑琵，如果能夠捕獲才有辦法救援，正在進行搜尋中。

縣府農業處表示，正在搜尋救援，目前尚未發現這隻黑琵蹤跡，目前將加強巡查，如有發現的話盡可能救護，也呼籲民眾勿擅自使用獸鋏，使用獸鋏獵捕保育類野生動物，涉及違反野生動物保育法相關規定，將處6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上100萬元以下罰金。

鳥友詹惠娟發現黑面琵鷺被捕獸夾夾住。（詹惠娟提供）

布袋鹽田濕地周邊有許多黑面琵鷺，正換上繁殖羽。（記者林宜樟攝）

嘉義縣政府與高雄鳥會人員正在搜索被捕獸夾夾住的黑面琵鷺。（嘉義縣政府提供）

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