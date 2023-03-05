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    嘉義山域不平靜！1小時內2山友腳受傷 直升機一起吊掛送醫

    嘉義縣阿里山鄉水漾森林酒瓶營地山友受傷救援任務艱鉅。（嘉義縣消防局提供）

    嘉義縣阿里山鄉水漾森林酒瓶營地山友受傷救援任務艱鉅。（嘉義縣消防局提供）

    2023/03/05 18:45

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣阿里山鄉水漾森林與新高口往白雪村方向，4日下午2點多、3點多接連傳出女山友扭傷右腳踝與疑似左腳骨折事件，前者救援人員花了10個小時才繞道南投縣抵達現場，後者也花近10個小時接觸到傷者，兩位傷者先後由同部直升機吊掛送醫。

    嘉義縣消防局勤務指揮中心於4日下午2點38分接獲通報，指阿里山鄉水漾森林酒瓶營地附近有1行8人，其中1名年約43歲女性山友扭傷右腳踝無法行走，由於路途遙遠、救援難度高，派遣阿里山、奮起湖、三和、雙福、祥和、竹崎、中埔及祥和等分隊總計9車15人前往），並同步通知警察局等單位支援。

    救援人員於今天0點58抵達現場接觸患者，傷者意識清楚，主訴腳部疼痛無法行走，因而回報考量夜間地形崎嶇及患者傷勢狀況，患者需等天亮交由直升機載送，立即與消防署聯絡申請，患者並於今日上午9時49分併與白雪村山域事故案患者由直升機轉送台中清泉崗機場，後由清泉91送梧棲童綜合醫院救治。

    水漾森林救援任務還在整備時，勤務指揮中心3點18分又接獲阿里山鄉新高口往白雪村方向附近有1行17人登山隊伍，其中1名年約40歲女性山友摔傷疑似左腳骨折求援，立即派遣阿里山及奮起湖等分隊3車6人前往，並同步通知警察局及林務局等單位支援。

    救援隊伍於今天0點32分抵達接觸患者，主訴腳部疼痛無法行走，同樣回報患者傷勢狀況無法行走需由直升機載送，立即與消防署申請聯絡，於今天上午9點17分由直升機吊掛上機，同機再轉往水漾森林執行受傷山友吊掛任務，將兩位傷者轉送台中清泉崗機場，後由清泉91送梧棲童綜合救治。

    嘉義縣阿里山鄉水漾森林酒瓶營地山友受傷艱鉅的救援任務。（嘉義縣消防局提供）

    嘉義縣阿里山鄉水漾森林酒瓶營地山友受傷艱鉅的救援任務。（嘉義縣消防局提供）

    嘉義縣阿里山鄉新高口往白雪村方向有山友摔傷疑似左腳骨折求援。（嘉義縣消防局提供）

    嘉義縣阿里山鄉新高口往白雪村方向有山友摔傷疑似左腳骨折求援。（嘉義縣消防局提供）

    嘉義縣阿里山鄉新高口往白雪村方向有山友摔傷疑似左腳骨折。（嘉義縣消防局提供）

    嘉義縣阿里山鄉新高口往白雪村方向有山友摔傷疑似左腳骨折。（嘉義縣消防局提供）

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