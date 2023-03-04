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    首頁　>　嘉義縣

    包含嘉義 農委會公告二期作硬質玉米符合天然災害救助

    嘉義縣二期作硬質核定符合玉米符合天然災害救助品項。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣二期作硬質核定符合玉米符合天然災害救助品項。（記者蔡宗勳攝）

    2023/03/04 14:26

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕經農友據理力爭，農委會3日下午邀請專家學者討論如何處理二期作硬質玉米災損的問題，最終認定硬質玉米確實受到各種天候影響減產，公告111年台中、彰化、雲林、嘉義（縣市）、台南地區二期作硬質玉米為符合天然災害救助品項，嘉義縣農業處長許彰敏表示，等農委會正式公告就依程序處理，啟動相關作業。

    農委會指出，2期作硬質玉米自111年12月各地農友反應因氣候異常造成植株生育不良，據以召開專家會議，經專家會議確認，該期作硬質玉米因生育初期高溫、開花抽絲期雨量偏少及子粒充實期受到寒流帶來之低溫影響，導致植株生育受阻，產量普遍偏低，此異常天候影響區域包括台中、彰化、雲林、嘉義（縣市）、台南等玉米種植縣市。

    立委翁重鈞表示，由於多數縣市玉米採收期已達8成以上，農委會請公所勘查採權宜措施，包括查核農民繳交農會之玉米重量單據換算成單位面積產量，並與該鄉鎮硬質玉米近5年奧林匹克平均產量比較，如低於平均產量之8成，則可認定符合救助標。如農友未提供繳交農會磅單，則須提供其他相關足以證明之生產銷售佐證資料，並切結如實提供。

    義竹鄉農會翁乃馨說，義竹二期作硬質玉米栽種面積居全國之冠，已大致採收完成，估計減產率3至5成，大多符合天然災害救助標準，農會將提供相關協助，讓農友早日領到補助款。

    嘉義縣二期作硬質核定符合玉米符合天然災害救助品項。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣二期作硬質核定符合玉米符合天然災害救助品項。（記者蔡宗勳攝）

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